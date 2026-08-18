Đánh giá đầy đủ, khách quan việc Quảng Ninh cụ thể hóa các chủ trương về công tác cán bộ

Ngày 18/8, được sự ủy quyền của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố quyết định và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, chu đáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong việc phối hợp chuẩn bị nội dung, các điều kiện phục vụ đợt kiểm tra.

Đây là cuộc kiểm tra, giám sát đợt 3 trong năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với trọng tâm là công tác cán bộ. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng loạt thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề về nội dung quan trọng này tại 40 tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với định hướng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển cao hơn cùng bộ máy, cách làm mới, nhất là sau khi Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với tỉnh là rất cao, việc thay đổi địa giới hành chính phải đi liền với chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, trong đó đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh đề nghị đợt kiểm tra, giám sát lần này phải đánh giá đầy đủ, khách quan việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ; phản ánh đúng, thực chất chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Đoàn công tác kịp thời ghi nhận, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, chỉ ra những hạn chế, bất cập, nguy cơ phát sinh sai phạm trong từng khâu. Đợt kiểm tra cũng sẽ tập trung phân tích năng lực tổ chức thực hiện và chuyển biến về công tác cán bộ theo mô hình tổ chức mới ở hai giai đoạn trước và sau ngày 1/7/2025.

Hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm nhận diện rõ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; làm rõ nguyên nhân, phân định trách nhiệm, thẩm quyền để đề xuất các giải pháp đột phá, hiệu quả lên cấp có thẩm quyền.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, khẳng định tỉnh nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của đợt kiểm tra, coi đây là cơ hội quý để đánh giá toàn diện, khách quan công tác tổ chức, cán bộ thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan bám sát đề cương, khẩn trương hoàn thiện, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

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