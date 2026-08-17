Ra mắt hệ thống đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Chiều 17/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng ra mắt Hệ thống đăng ký và công nhận thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC) giai đoạn 2026-2027.

Hệ thống đăng ký và công nhận thành viên VIFC là công cụ nền tảng được tích hợp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử chính thức của VIFC (vifc.gov.vn).

Hệ thống thiết lập một kênh dịch vụ trực tuyến thống nhất, cho phép nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện toàn bộ quy trình liên quan đến tư cách thành viên, từ đăng ký mới, công nhận, cập nhật thông tin cho đến chấm dứt tư cách thành viên hoàn toàn trên môi trường số.

Theo VIFC, thông qua mô hình dịch vụ số hóa một cửa, doanh nghiệp có thể chủ động nộp và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu tối đa chi phí vận hành và thời gian di chuyển. Quy trình thẩm định được công khai minh bạch với các mốc thời gian rõ ràng, góp phần gia tăng tính dự báo - yếu tố then chốt đối với các nhà đầu tư khi lựa chọn VIFC làm địa điểm đặt trụ sở và triển khai hoạt động kinh doanh.

Cùng với việc ra mắt hệ thống, VIFC công bố Quyết định số 01/QĐ-CQĐH ngày 11/8/2026 của Cơ quan Điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bộ trình tự, thủ tục và biểu mẫu chuẩn hóa. Đây là khung quy trình vận hành thống nhất, quy định cụ thể về điều kiện đăng ký, thành phần hồ sơ, tiêu chí thẩm định và thời hạn xử lý đối với từng thủ tục liên quan đến tư cách thành viên VIFC.

Việc đưa hệ thống vào vận hành là bước cụ thể hóa các quy định tại Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, trên cơ sở Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội và Nghị định số 324/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ.

Trong giai đoạn đầu, bộ biểu mẫu và quy trình đăng ký trực tuyến được công bố áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, nghề không thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng chuyên sâu tiếp tục thực hiện theo cơ chế cấp phép riêng được quy định tại Quy chế hoạt động của VIFC.

Ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), cho biết hệ thống đăng ký và công nhận thành viên trên nền tảng điện tử là một trong những ưu tiên đầu tiên trong quá trình vận hành và chuyển đổi số của VIFC.

Theo ông Nguyễn Hồng Văn, hệ thống hướng tới tối ưu hóa thời gian, tiết giảm chi phí cho nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch trong từng khâu xử lý hồ sơ.

Trong thời gian tới, hai Cơ quan Điều hành sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động tại VIFC./.

Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035 Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế.