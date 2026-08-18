Khát vọng nhân đạo nhiệm kỳ 2026–2031: Đổi mới để lan tỏa, minh bạch, trao niềm tin

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026–2031 đã thành công tốt đẹp, mở ra một chặng đường phát triển mới với phương châm hành động: “Đoàn kết-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Tự cường.” Ngay sau Đại hội, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII và triển khai Chương trình hành động đã được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước . Nhìn lại chặng đường mới, toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy đến hành động thực tiễn .

Từ tư duy "cấp phát" sang trợ giúp phát triển bền vững

Một trong những chuyển biến căn bản nhất trong định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2026–2031 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thay đổi nhận thức về bản chất của công tác nhân đạo . Công tác nhân đạo không đơn thuần dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp hay phát những phần quà mang tính ngắn hạn, mà được đặt trong tầm nhìn rộng lớn hơn: gắn với sự phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa rủi ro và nâng cao năng lực tự cường của cộng đồng để “không ai bị bỏ lại phía sau.”

Như định hướng chiến lược của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng chỉ đạo sâu sắc từ Trung ương Hội: Thước đo cao nhất của một tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp không phải là số tấn gạo hay thùng mì được trao đi, mà là sự thay đổi tích cực và bền vững trong cuộc sống của người dân sau khi nhận được sự hỗ trợ . Đừng để một hoạt động nhân đạo kết thúc ở lúc trao quà, hãy để nó kết thúc khi cuộc sống của người dân thực sự được hồi phục và ổn định .

Để cụ thể hóa định hướng này, trong nhiệm kỳ 2026–2031, các cấp Hội tập trung nguồn lực vào việc trả lời những câu hỏi mang tính chất lượng và chiều sâu như: Bao nhiêu người đứng vững được sau thiên tai? Bao nhiêu gia đình được phục hồi sinh kế? Bao nhiêu người dân và học sinh được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu? Bao nhiêu trẻ em mồ côi được đồng hành đến trường và bao nhiêu địa chỉ nhân đạo được kết nối trợ giúp lâu dài?

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sự chuyển dịch này đòi hỏi mỗi cán bộ Hội phải xóa bỏ tư duy làm việc hành chính thụ động . Vai trò "nòng cốt," "cầu nối" và "điều phối" của Hội phải được minh chứng cụ thể trên từng địa bàn . Cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là người đứng đầu tại địa phương, phải chủ động nắm chắc bức tranh nhân đạo ở cơ sở: rà soát từng đối tượng người già đơn thân, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật để kết nối trợ giúp đúng người, đúng nhu cầu và đúng thời điểm .

Bên cạnh đó, đội ngũ tình nguyện viên Chữ thập đỏ phải thực sự trở thành "cánh tay nối dài" ở cộng đồng . Mạng lưới tình nguyện viên được đào tạo bài bản, kết nối thường xuyên sẽ giúp phát hiện sớm nhu cầu của người dân và phản ứng kịp thời khi có sự cố, thiên tai xảy ra, hiện thực khẩu hiệu: "Ở đâu có người cần trợ giúp, ở đó có Hội Chữ thập đỏ."

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng ta học Nghị quyết không phải để có thêm chứng chỉ học tập, mà để thay đổi cách làm và thay đổi kết quả hoạt động Hội. Điều tôi mong muốn nhất là sau đây, mỗi địa phương phải có một sự thay đổi cụ thể, mỗi cấp Hội phải có một sản phẩm cụ thể, và mỗi người đứng đầu phải có một cách thể hiện mới để người dân nhìn thấy được kết quả từ sự thay đổi đó."

Hành động thực chất, lấy đổi mới quản trị và niềm tin xã hội làm thước đo

Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt đổi mới quản trị và chuyển đổi số làm khâu đột phá để tạo bước chuyển về chất lượng hoạt động . Việc ký kết và triển khai Nền tảng nhân đạo số quốc gia chính là giải pháp chiến lược nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong công tác vận động và phân phối nguồn lực nhân đạo .

Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hệ thống cơ sở chủ động tham gia . Việc cập nhật dữ liệu chính xác, minh bạch thông tin trợ giúp không chỉ giúp công tác quản trị trở nên hiện đại, khoa học mà còn giúp tối ưu hóa nguồn lực, tránh chồng chéo hay bỏ sót đối tượng .

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị mỗi địa phương cần xác định rõ 10 nhóm sản phẩm và chỉ tiêu kết quả cụ thể để Nghị quyết đi vào cuộc sống. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đổi mới phương thức hoạt động cũng đòi hỏi sự chủ động sáng tạo từ chính cấp cơ sở, loại bỏ tâm lý trông chờ, ỉ ôi hay "than khó." Thiếu biên chế hay kinh phí không thể là lý do để dừng lại, mà là động lực để người đứng đầu năng động hơn trong tham mưu và xã hội hóa nguồn lực .

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị mỗi địa phương cần xác định rõ 10 nhóm sản phẩm và chỉ tiêu kết quả cụ thể (về người yếu thế, mạng lưới tình nguyện viên, sơ cấp cứu cộng đồng, huy động nguồn lực...) để cuối năm nhìn lại thấy Hội đã thay đổi gì để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ XII khẳng định một nguyên lý cốt lõi: Niềm tin của xã hội chính là nguồn lực quan trọng nhất của Hội Chữ thập đỏ.

"Nếu chúng ta làm hành chính chậm chạp, thiếu dữ liệu, thiếu minh bạch, xã hội sẽ đặt câu hỏi về vị thế của Hội. Chúng ta phải giữ vững vị thế bằng năng lực, kết quả và niềm tin. Niềm tin chính là nguồn lực quan trọng nhất. Minh bạch để tạo niềm tin, chuyên nghiệp để giữ niềm tin, hiệu quả để củng cố niềm tin và kết quả thực chất để chứng minh niềm tin. Hãy ghi nhớ: Đừng để một hoạt động nhân đạo kết thúc ở lúc trao quà, hãy để nó kết thúc ở lúc cuộc sống của người dân thực sự thay đổi," bà Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh.

Với khí thế mới, quyết tâm mới và tư duy đột phá, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026–2031 hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo, đóng góp tích cực vào mục tiêu an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước ./.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, trực tiếp tại điểm cầu Trung ương Hội và trực tuyến các điểm cầu cả nước.

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