Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện vẫn giữ nguyên hướng, cường độ, di chuyển với tốc độ nhanh hơn so với sáng nay trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 13 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Đến 13 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc-114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 13 giờ ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc-113,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Áp thấp nhiệt đới đổi hướng trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, ít ảnh hưởng lớn, gây mưa, gió mạnh, biển động và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Việt Nam ngày 8-9/8.

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