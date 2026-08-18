Dông lốc và nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều khu vực tại Mỹ

Nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ đang hứng chịu thời tiết cực đoan, với các đợt dông bão và mưa lớn liên tiếp di chuyển từ khu vực Trung Tây sang phía Đông, ảnh hưởng tới các bang thuộc vùng Trung-Đại Tây Dương, trong khi nắng nóng gay gắt bao trùm phần lớn khu vực miền Nam và Tây Nam.



Tại miền Trung và Đông Trung bộ bang Indiana, các hoạt động ứng phó khẩn cấp vẫn đang được triển khai sau nhiều ngày xảy ra bão lũ nghiêm trọng khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Người dân tại khoảng 6 hạt được khuyến cáo không nên ra đường, trừ trường hợp thực sự cần thiết. Phát biểu họp báo ngày 17/8, Thống đốc Mike Braun cho biết bang Indiana đã thành lập quỹ cứu trợ thiên tai, hỗ trợ 5.000 USD cho những người cần mua nhu yếu phẩm.



Hiện nước lũ trên sông White ở thành phố Indianapolis đã rút và lượng mưa cũng giảm dần, song cảnh báo lũ lụt vẫn có hiệu lực vào sáng 17/8 đối với một phần hạt Randolph.

Tại khu vực phía Nam Indianapolis, chính quyền thị trấn Madison cho biết lực lượng cứu hỏa cùng các nhân viên ứng phó khẩn cấp khác đã giải cứu 10 người khỏi nhà của họ trong đêm 16/8.

Một số người khác cũng được giải cứu khỏi ô tô sau khi cố gắng lái xe qua các tuyến đường ngập nước.



Mưa lớn trút xuống bang Indiana trong suốt tuần qua khiến mực nước nhiều con sông dâng cao kỷ lục, đồng thời gây hư hại nghiêm trọng hoặc cuốn trôi hoàn toàn nhiều tuyến đường và cầu.

Theo dữ liệu của trang theo dõi sự cố điện PowerOutage.us, tính đến ngày 17/8 đã có hơn 102.000 hộ dân và cơ sở kinh doanh trên toàn bang chưa được cấp điện trở lại, giảm đáng kể so với mức đỉnh khoảng 300.000 trường hợp trước đó.



Indiana hứng chịu mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của các đợt bão lớn càn quét khu vực Trung Tây và các vùng lân cận trong những ngày gần đây. Lốc xoáy, mưa lớn và lũ quét đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cộng đồng dân cư trải dài từ bang Illinois đến miền Tây bang Pennsylvania.



Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cho biết một khối không khí lạnh dự báo sẽ di chuyển qua khu vực vào ngày 18/8, đẩy hệ thống thời tiết này ra khỏi Bờ Đông.

Trong khi đó, cảnh báo lũ quét đã được ban hành tại một số khu vực ngập úng ở bang West Virginia.

Người dân tại đây đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau khi lượng mưa hơn 10cm trút xuống trong dịp cuối tuần, gây sạt lở đất, phá hủy đường sá và buộc lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động cứu hộ tại những khu vực ngập nước.



Các chuyên gia dự báo mưa lớn và dông bão sẽ tiếp tục hoành hành tại khu vực từ thượng lưu Thung lũng Ohio đến dãy núi Appalachia ở miền Trung, đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra các trận bão mạnh tại miền Đông bang Tennessee và miền Tây bang North Carolina.



Ở những nơi khác, nắng nóng lại là mối lo ngại lớn, đặc biệt tại khu vực miền Nam và Tây Nam. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực đoan đối với một số khu vực thuộc các bang Mississippi, Arkansas, Louisiana, Georgia, South Carolina, Arizona, Nevada và California.



Tình trạng nắng nóng gay gắt cũng đang tiếp diễn tại khu vực Đông Nam.

Người dân được khuyến cáo tuân thủ các biện pháp an toàn khi trời nóng như hạn chế hoạt động ngoài trời, bổ sung đủ nước, đảm bảo tiếp cận máy điều hòa hoặc các trung tâm làm mát, cũng như quan tâm đến bạn bè, hàng xóm và người thân thuộc nhóm dễ bị tổn thương.



Trước đó, hôm 9/8, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo về nắng nóng gay gắt đối với người dân ở miền Tây nước Mỹ./.

Cháy rừng nghiêm trọng tại Canada, cảnh báo lũ quét ở Đông Nam nước Mỹ Cháy rừng lan nhanh buộc tỉnh British Columbia của Canada ban bố tình trạng khẩn cấp và sơ tán hơn 20.000 người, trong khi nhiều bang Đông Nam nước Mỹ đối mặt nguy cơ mưa lớn và lũ quét.

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