Người dân Mỹ đổ xô vay trả góp cho hàng hóa thiết yếu

Dịch vụ "mua trước, trả sau" đang trở thành sự lựa chọn cho nhiều hộ gia đình Mỹ trong việc chi trả tiền thuê nhà và các nhu cầu cơ bản giữa bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ngày 17/8, các báo cáo kinh tế cho thấy người Mỹ đã chi tiêu 160 tỷ USD thông qua các khoản vay trả góp trong năm vừa qua.

Con số này cao gần gấp đôi so với mức chi tiêu của năm 2023, phản ánh sự bùng nổ của loại hình tài chính vốn trước đây chỉ dành cho mua sắm bán lẻ.

Hiện nay, các ứng dụng như Flex, Zip và Affirm đã cho phép khách hàng vay tiền để thanh toán từ tiền điện, nước, bảo hiểm y tế đến cả tiền thuê nhà hàng tháng.

CEO Karen Webster của Pymnts, công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường hàng đầu Mỹ, đánh giá các khoản vay trả góp đang trở thành nguồn vốn lưu động cho tầng lớp trung lưu hiện đại.

Theo bà Webster, người tiêu dùng Mỹ không còn dùng dịch vụ này cho những món đồ xa xỉ mà chuyển sang các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Đây là hệ quả của việc chi phí sinh hoạt tăng cao khiến các hộ gia đình phải tìm đến nợ nần để duy trì cuộc sống thường nhật.

Tuy nhiên, luật sư cao cấp Lauren Saunders của Trung tâm Luật Tiêu dùng Quốc gia Mỹ cảnh báo giải pháp này có thể để lại hệ lụy lâu dài cho người đi vay.

Việc thêm các khoản phí vào ngân sách hàng tháng chỉ khiến người dân rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng hơn trong tương lai.

Theo luật sư Saunders, thay vì giải quyết vấn đề, các khoản vay này chỉ đang đẩy gánh nặng sang những tuần tiếp theo và tạo ra một vòng lặp nợ nần khó thoát.

Về phía các công ty cho vay, Phó Chủ tịch chính sách công John Pitts của Affirm cho biết dự án hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm mang lại sự chắc chắn cho khách hàng trong những thời điểm khó khăn.

Ông John Pitts khẳng định dịch vụ này đặc biệt hữu ích cho những người có thu nhập không ổn định, giúp họ có thêm một lựa chọn tài chính linh hoạt thay vì đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà.

Phó Chủ tịch quan hệ công chúng Ryan Metcalf của Flex cũng thừa nhận rằng sản phẩm của họ là dấu hiệu cho thấy áp lực kinh tế ngày càng lớn đối với các hộ gia đình.

Ông Ryan Metcalf giải thích công ty không thể thay đổi thu nhập hay giá thuê nhà nhưng có thể giúp khách hàng giải quyết vấn đề lệch pha về thời gian của dòng tiền.

Ông Ryan Metcalf nhấn mạnh đây là một hình thức giảm thiểu tác hại tài chính, giúp người dân quản lý các khoản chi phí định kỳ một cách chủ động hơn./.

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