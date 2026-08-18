Moody’s nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc lên 3,5%

Ngày 18/8, hãng xếp hạng tín dụng quốc tế Moody’s nâng đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 lên 3,5%, tăng 1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 5/2026, đồng thời nhận định chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn có thể tiếp tục ít nhất đến giữa năm 2027.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo đánh giá định kỳ về kinh tế Hàn Quốc của Moody’s, hãng này dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm 2026 tăng 3,5% và năm 2027 tăng 2,7%.

Mức dự báo mới cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với mức dự báo trung bình 3,2% của 8 ngân hàng đầu tư lớn tính đến cuối tháng Bảy.

Đáng chú ý, Moody’s đã liên tục điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng Hàn Quốc, từ 1,8% hồi tháng Hai lên 2,5% vào tháng Năm và tiếp tục lên 3,5% hiện nay.

Moody’s cho rằng triển vọng tích cực chủ yếu xuất phát từ sự phục hồi mạnh của ngành bán dẫn và xuất khẩu. Nhu cầu chip vẫn ở mức cao, trong khi số lượng doanh nghiệp có khả năng thay thế các nhà sản xuất bộ nhớ cao cấp của Hàn Quốc còn hạn chế.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-7/2026 tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy mạnh bởi xuất khẩu bán dẫn. Moody’s dự báo chu kỳ bán dẫn hiện nay sẽ duy trì ít nhất đến giữa năm 2027.

Bên cạnh bán dẫn, Moody’s đánh giá cao các chính sách thúc đẩy động lực tăng trưởng mới của Hàn Quốc, trong đó tập trung vào ba lĩnh vực gồm bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và AI vật lý.

Các dự án quy mô lớn được kỳ vọng vừa thúc đẩy đổi mới công nghệ, vừa tạo động lực phát triển cân bằng hơn giữa khu vực thủ đô và các địa phương.

Theo Moody’s, việc duy trì chính sách nhất quán trong đổi mới công nghệ có thể giúp nâng năng suất và cải thiện tốc độ tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế Hàn Quốc.

Triển vọng tăng trưởng cao hơn cũng được kỳ vọng giúp tình hình tài chính công cải thiện, với thâm hụt ngân sách năm nay dự kiến tương đương 3,8% GDP.

Tuy nhiên, Moody’s cảnh báo Hàn Quốc vẫn đối mặt với những thách thức dài hạn, đặc biệt là già hóa dân số, chi tiêu bắt buộc gia tăng, chi phí quốc phòng-an ninh và nhu cầu đầu tư để duy trì năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Nếu không tiến hành cải cách chính sách, các yếu tố này có thể gây áp lực ngày càng lớn lên tài chính công.

Moody’s hiện duy trì xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc ở mức Aa2, được hỗ trợ bởi năng lực hoạch định chính sách và nền tảng kinh tế vững mạnh. Mức Aa2 thuộc nhóm chất lượng cao - Đây là mức thứ 3 trong tổng số 21 bậc xếp hạng năng lực tài chính và rủi ro tín dụng của Moody’s, chỉ đứng sau Aaa và Aa1.

Tuy nhiên, nợ chính phủ gia tăng và gánh nặng tài chính do già hóa dân số tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi. Moody’s lưu ý báo cáo lần này là đánh giá kinh tế định kỳ, không phải quyết định thay đổi xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc./.

Hàn Quốc áp dụng ưu đãi thuế hỗ trợ 6 ngành công nghiệp chiến lược Hàn Quốc ngày 7/8 công bố chính sách tín dụng thuế đối với hoạt động sản xuất trong nước nhằm tăng cường năng lực chuỗi cung ứng và thúc đẩy sản xuất nội địa trong các ngành công nghiệp chiến lược.