Agribank hợp tác Saigon Co.op: Tạo lập chuỗi liên kết giữa tài chính và bán lẻ

Chiều ngày 17/8/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Agribank và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã ký kết thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước ngoặt chiến lược, tạo lập chuỗi liên kết giữa ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực và nhà bán lẻ kinh tế tập thể hàng đầu Việt Nam.

Kết nối hai hệ sinh thái trụ cột

Trải qua hơn ba thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Agribank và Saigon Co.op đều là những định chế lớn mang trọng trách chính trị-xã hội do Đảng và Nhà nước giao phó. Trong đó, Agribank là Ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn với quy mô tài sản vượt 2,7 triệu tỷ đồng và mạng lưới rộng khắp toàn quốc; Saigon Co.op là “lá cờ đầu” của khu vực kinh tế tập thể, sở hữu chuỗi phân phối bán lẻ lớn nhất cả nước với doanh thu hơn 32.000 tỷ đồng/năm cùng hơn 800 điểm bán.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác không chỉ dừng lại ở các hoạt động nghiệp vụ đơn lẻ, mà là sự chủ động gắn kết chiến lược của hai đơn vị. Mối quan hệ hợp tác hình thành nên chuỗi giá trị liên kết hoàn chỉnh: Agribank đóng vai trò cung ứng “đầu vào” về nguồn vốn, dịch vụ tài chính, thanh toán số; Saigon Co.op đảm nhận vai trò “đầu ra” với mạng lưới phân phối rộng khắp. Qua đó, người nông dân và các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất sạch, sản phẩm OCOP được tiếp cận vốn vay ưu đãi, yên tâm mở rộng quy mô và có kênh tiêu thụ ổn định, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo thỏa thuận hợp tác, Agribank và Saigon Co.op sẽ tập trung triển khai các nội dung hợp tác trọng điểm về dịch vụ tiền gửi; quản lý, theo dõi số dư và cung ứng dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước và quốc tế. Đồng thời, Agribank cam kết đáp ứng nhu cầu tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển chuỗi bán lẻ, xây dựng hệ thống logistics và đầu tư cơ sở hạ tầng của Saigon Co.op.

Đồng chí Vũ Anh Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Vietnam+)

Về dịch vụ thanh toán không tiền mặt và phát triển thẻ, hai bên sẽ phối hợp lắp đặt hệ thống thiết bị chấp nhận thẻ (POS), tối ưu hóa quy trình thu ngân và quản lý dòng tiền tại các điểm bán. Agribank cung cấp gói sản phẩm thẻ cùng dịch vụ chi trả lương qua tài khoản cho các cán bộ, công nhân viên của Saigon Co.op.

Về phía Saigon Co.op, đơn vị sẽ giới thiệu các chương trình khuyến mại, ưu đãi mua sắm, phát hành phiếu quà tặng (e-voucher), thẻ quà tặng dành riêng cho cán bộ nhân viên và khách hàng Agribank; ưu tiên các sản phẩm OCOP, Hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc sản vùng miền thuộc hệ thống phân phối của Saigon Co.op.

Cam kết đồng hành, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Anh Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa Agribank và Saigon Co.op đã được vun đắp, duy trì xuyên suốt hơn 3 thập kỷ qua sự kết nối với các chi nhánh Agribank trên cả nước. Do đó, sự kiện lần này không chỉ mang ý nghĩa tổng kết, ghi nhận chặng đường đã qua mà còn chính thức nâng tầm mối quan hệ từ cấp lãnh đạo cao nhất; xác lập một hành trình mới bài bản, thấu hiểu và gắn kết chặt chẽ hơn để cùng kiến tạo những giá trị mới cho khách hàng, người lao động và cộng đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng trong mối quan hệ hợp tác với Agribank thời gian tới. Theo đó, Saigon Co.op đang quản lý hơn 800 điểm bán và đặt mục tiêu mở rộng lên 1.000-1.200 điểm bán trong 5 năm tới, phục vụ hàng triệu lượt khách hàng. Nhu cầu vốn đầu tư cho các trung tâm thương mại, siêu thị, logistics… đòi hỏi sự đồng hành, hỗ trợ tín dụng để Saigon Co.op thực hiện mục tiêu vươn tầm top 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu.

Khẳng định quyết tâm đưa thỏa thuận hợp tác nhanh chóng đi vào thực tiễn, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank chia sẻ, ngành tài chính ngân hàng và ngành bán lẻ là hai “mạch máu” song song cùng chảy của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, cả Agribank và Saigon Co.op đều là những doanh nghiệp Nhà nước sinh ra từ nhân dân và lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm trọng tâm. Một đơn vị là đầu vào về vốn và dịch vụ tài chính, một đơn vị là đầu ra về phân phối sản phẩm. Sự kết hợp giữa hai đơn vị sẽ tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh khép kín: người dân yên tâm sản xuất vì có vốn và đầu ra, còn Saigon Co.op chủ động được nguồn hàng chất lượng cao.

Đồng chí Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Vietnam+)

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đánh giá cao sứ mệnh bình ổn thị trường và nâng đỡ hàng Việt của Saigon Co.op, đồng thời khẳng định Agribank sẽ phát huy thế mạnh của mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch cùng hệ sinh thái dịch vụ tài chính trọn gói (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng số) để phục vụ không chỉ riêng Saigon Co.op mà toàn bộ chuỗi nhà cung ứng, hộ nông dân và đối tác thành viên.

Để thỏa thuận hợp tác sớm được triển khai hiệu quả, đi vào chiều sâu và mang lại giá trị thiết thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đề nghị các đơn vị liên quan của hai bên tăng cường phối hợp, chủ động cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên trong quá trình triển khai./.

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