Alphabet phát hành hơn 3 tỷ USD trái phiếu Kangaroo tài trợ cho cuộc đua AI

Tập đoàn công nghệ Alphabet, công ty mẹ của Google, đang lên kế hoạch huy động tới 5 tỷ AUD (khoảng 3,3 tỷ USD) từ thị trường trái phiếu Australia, nhằm bổ sung nguồn vốn cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, đợt phát hành trái phiếu Kangaroo, tên gọi dành cho loại trái phiếu bằng đồng AUD do các doanh nghiệp nước ngoài phát hành, đánh dấu lần đầu tiên Alphabet gọi vốn tại Australia. Đây cũng là đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp có quy mô dự kiến lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này.

Thương vụ do các ngân hàng ANZ, Deutsche Bank, RBC Capital Markets và TD Securities đồng thu xếp. Nếu gọi vốn thành công với quy mô từ 4-5 tỷ AUD, đợt phát hành của Alphabet sẽ vượt qua kỷ lục 2,25 tỷ AUD do tập đoàn Apple xác lập hơn một thập kỷ trước.

Động thái này nằm trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn của Alphabet ngoài thị trường giao dịch bằng đồng USD. Đầu tháng 8/2026, Alphabet đã huy động 25 tỷ USD tại thị trường Mỹ, đồng thời chào bán thành công trái phiếu tại các thị trường Canada, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Giới phân tích thị trường nhận định việc các tập đoàn công nghệ hạ tầng kỹ thuật số lớn (hyperscalers) như Alphabet hay Amazon gia tăng vay nợ xuất phát từ kế hoạch mở rộng chi tiêu vốn kỷ lục. Dự kiến riêng trong năm 2026, các tập đoàn này sẽ chi khoảng 800 tỷ USD trên toàn cầu để đầu tư cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán đám mây.

Đáng chú ý, việc Alphabet tiếp cận thị trường tài chính Australia khẳng định vị thế của nước này như một trung tâm huy động vốn doanh nghiệp quan trọng trên toàn cầu, xếp thứ ba thế giới sau Mỹ và châu Âu. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng phát hành trái phiếu hợp vốn tại Australia đã tăng 42%, đạt gần 200 tỷ AUD, trong đó riêng doanh số trái phiếu Kangaroo đạt mức kỷ lục 60 tỷ AUD.

Mặc dù Alphabet hiện sở hữu mức xếp hạng tín nhiệm rất cao (AA+ bởi S&P và Aa2 bởi Moody's), các nhà quản lý quỹ tại Australia cho rằng quy mô chi tiêu khổng lồ cho AI có thể gây áp lực lên dòng tiền tự do của tập đoàn trong giai đoạn 2026–2028. Do đó, các nhà đầu tư kỳ vọng Alphabet sẽ đưa ra mức chênh lệch lãi suất phát hành hấp dẫn để thu hút dòng vốn.

Bên cạnh mảng kinh doanh AI, Alphabet ghi nhận doanh thu từ dịch vụ điện toán đám mây tăng trưởng mạnh 82% trong quý gần nhất, đồng thời đẩy mạnh thương mại hóa dòng chip AI tự phát triển (TPU).

Giới phân tích dự báo đợt phát hành của Alphabet sẽ mở đường cho làn sóng các tập đoàn công nghệ Big Tech khác của Mỹ tiến vào thị trường trái phiếu Australia trong thời gian tới./.

Alphabet vay nợ quy mô lớn để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo Để đáp ứng nhu cầu điện toán ngày càng tăng cho việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI, Alphabet cho biết họ đang ký kết những hợp đồng thuê dài hạn quy mô lớn với các nhà khai thác bên thứ ba.