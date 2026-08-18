SHB dành 47.000 tỷ đồng giảm đến 2% lãi suất cho doanh nghiệp, cá nhân

Hưởng ứng tích cực định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) dành 45.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho khách hàng SME, cá nhân và hộ kinh doanh với lãi suất giảm tới 2%/năm.

Bên cạnh đó, SHB bổ sung thêm 2.000 tỷ đồng cho khách hàng mới thuộc các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo… với mức giảm lãi suất 0,5%-0,7% so với hiện hành. Thời gian triển khai từ 17/8/2026 đến khi giải ngân hết chương trình. Qua đó, nâng tổng quy mô tín dụng ưu đãi SHB dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân và hộ kinh doanh từ đầu năm đến nay lên 47.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem là "xương sống" của nền kinh tế, song khả năng tiếp cận vốn tín dụng vẫn là một trong những điểm nghẽn đối với quá trình duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao, việc khơi thông dòng vốn cho khu vực này càng trở nên cấp thiết, không chỉ giúp doanh nghiệp củng cố năng lực hoạt động mà còn tạo thêm động lực cho sản xuất, việc làm và các chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục định hướng các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Bám sát định hướng này, SHB luôn chủ động ưu tiên tín dụng cho khu vực sản xuất - kinh doanh, tập trung các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất nhập khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo và các dự án trọng điểm Quốc gia… Qua đó, SHB đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, ngân hàng cung cấp hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện gồm quản lý dòng tiền, thanh toán, tài trợ thương mại, bảo lãnh và tài trợ chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng khả năng kết nối trong chuỗi giá trị.

SHB cũng chủ trương tinh gọn bộ máy, số hóa toàn diện quy trình và đơn giản hóa thủ tục hành chính, liên tục đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tối ưu chi phí, nâng cao năng suất, hướng tới giảm 10%-15% chi phí hoạt động để đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Mặt khác, ngân hàng tăng cường huy động vốn quốc tế, nguồn vốn giá rẻ làm nền tảng để xây dựng các gói tín dụng ưu đãi lãi suất, hướng tới các doanh nghiệp phát triển bền vững, kinh tế xanh. Năm 2025, SHB huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD, thu hút 26 định chế tài chính quốc tế tham gia. Điều này khẳng định vị thế và uy tín của SHB trên thị trường tài chính quốc tế.

Việc mở rộng nguồn vốn trung hạn quốc tế, cùng với quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính và định chế phát triển quốc tế như IFC, WB… giúp SHB đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, mở rộng khả năng kết nối các nguồn lực tài chính phục vụ nhu cầu vốn của khách hàng./.

Thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay, nhiều nhất lên đến 2,5% Nhiều ngân hàng lớn giảm lãi suất vay tới 2,5%, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.