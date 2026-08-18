Phố Wall đỏ sàn, khi lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh

Trong phiên giao dịch 17/8, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm, khi giá dầu tiếp tục tăng do triển vọng mở lại eo biển Hormuz chưa có tiến triển. Bên cạnh đó, đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 53.459,78 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,5% xuống 7.745,06 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,3% xuống 26.644,91 điểm.

Đà giảm của thị trường diễn ra trong bối cảnh giá dầu tiếp tục tăng khi Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích tại công ty môi giói tài chính Trade Nation, nhận định tình trạng bế tắc ngoại giao giữa Mỹ và Iran liên quan đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục giữ giá dầu ở mức cao. Trong phiên 17/8, giá dầu đã tăng hơn 2%, làm gia tăng lo ngại về chi phí năng lượng và áp lực lạm phát.

Bên cạnh giá dầu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng tăng và gây sức ép lên thị trường cổ phiếu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng lên 5,31%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007.

Lợi suất trái phiếu tăng thường làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu do nhà đầu tư có thêm lựa chọn đầu tư với mức sinh lời cao hơn, đồng thời phản ánh lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao.

Giới phân tích cho rằng lợi suất trái phiếu tăng còn cho thấy thị trường đang tính đến khả năng nguồn cung trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh thâm hụt ngân sách lớn. Nguồn cung cao có thể khiến Chính phủ Mỹ phải chấp nhận mức lợi suất cao hơn để thu hút nhà đầu tư.

Ông Patrick O'Hare, chuyên gia phân tích tại chuyên trang về thị trường chứng khoán Briefing.com, cho rằng giá dầu và lãi suất cùng tăng thường tạo sức ép đối với hoạt động đầu tư vào các tài sản rủi ro.

Theo ông, thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên 17/8 không có nhiều lực mua, trong khi thanh khoản thấp do đang trong kỳ nghỉ Hè có thể khiến biến động giá cổ phiếu gia tăng.

Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại London, Paris và Frankfurt đều giảm điểm. Một báo cáo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo nguy cơ những tác động từ một bong bóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) tương tự bong bóng công nghệ cuối những năm 1990 có thể lan sang thị trường châu Âu.

Theo báo cáo của ECB, kinh nghiệm từ những cuộc cách mạng công nghệ trước đây cho thấy khả năng điều chỉnh của thị trường chứng khoán do định giá hiện ở mức cao là một rủi ro đáng lưu ý.

ECB cảnh báo nếu cổ phiếu AI tại Mỹ giảm mạnh, tác động có thể lan rộng sang tâm lý thị trường, điều kiện tài chính và hoạt động tuyển dụng tại Khu vực đồng euro.

Trong tuần này, giới đầu tư Mỹ cũng tập trung vào kết quả kinh doanh của các tập đoàn bán lẻ lớn như Walmart, Home Depot và Target. Những báo cáo này được kỳ vọng cung cấp thêm thông tin về sức khỏe và tâm lý tiêu dùng của người Mỹ, trong bối cảnh các số liệu gần đây cho thấy thị trường lao động suy yếu và chi tiêu tiêu dùng tăng chậm lại.

Theo bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích tại tập đoàn tài chính-ngân hàng Swissquote, ngay cả kết quả kinh doanh yếu của các tập đoàn bán lẻ lớn cũng có thể tạo tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán nếu cho thấy tiêu dùng trong nước suy yếu. Điều này có thể làm giảm lo ngại về lạm phát, hạ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và gây sức ép giảm đối với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, qua đó hỗ trợ các chỉ số chứng khoán lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/8, chỉ số VN-Index giảm 1,62 điểm (0,09%) xuống 1.727,46 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,35 điểm (0,48%) xuống 278,64 điểm./.

Chứng khoán 17/8: Dầu khí và cao su ngược dòng trong phiên thanh khoản thấp Về cuối phiên, lực cầu bắt đáy được cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để giúp thị trường đảo chiều; VN-Index kết thúc phiên giảm 1,62 điểm xuống 1.727,46 điểm.