Nổ súng tại trường học ở Philippines, thủ phạm là học sinh lớp 7

Sáng 18/8, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một cơ sở giáo dục ở thành phố Zamboanga, miền Nam Philippines, khiến 1 học sinh thiệt mạng. Thủ phạm đã tự sát ngay sau đó.

Thị trưởng Zamboanga, ông Khymer Olaso, cho biết vụ việc xảy ra tại cơ sở giáo dục bậc Trung học cơ sở thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga.

Thủ phạm được xác định là một học sinh lớp 7 của trường, đã mang theo một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn, cùng một camera để phát trực tiếp vụ tấn công. Vụ việc cũng đã khiến 2 người khác bị thương.

Truyền thông địa phương đăng tải một đoạn video cho thấy thủ phạm nổ súng nhằm vào một giáo viên, nhưng hiện chưa rõ người này có bị trúng đạn hay không. Sau đó, thủ phạm di chuyển sang một phòng khác và bắn 1 học sinh khiến em này thiệt mạng.

Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Cách đây 2 tuần, tại Thái Lan cũng vừa xảy ra một vụ nổ súng tại trường học gây rúng động dư luận.

Một học sinh 14 tuổi đã nổ súng tại trường Debsirin Nonthaburi thuộc tỉnh Nonthaburi khiến 9 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Sau vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu tăng cường kiểm soát việc sở hữu, mang và sử dụng súng, đồng thời tăng thêm các chốt kiểm tra vũ khí cũng như xem xét sửa đổi quy định pháp luật về sở hữu súng./.

Philippines: Xả súng tại trường trung học khiến 3 học sinh thiệt mạng Hai nghi phạm trong vụ nổ súng tại trường Trung học Quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban, miền Trung Philippines, đã bị bắt giữ, trong đó một người là học sinh của trường.