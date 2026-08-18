Động đất tại Colombia: Ước tính thiệt hại trực tiếp lên đến gần 10 tỷ USD

Ngày 17/8, Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Espriella, cho biết thiệt hại trực tiếp do trận động đất nghiêm trọng xảy ra tại nước này hồi tuần trước ước tính khoảng 30.000 tỷ peso (tương đương 9,6 tỷ USD).

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Abelardo de la Espriella nêu rõ theo ước tính của một công ty tư nhân, tổng thiệt hại vật chất trực tiếp tại các tỉnh Choco, Valle del Cauca, Risaralda, Quindio và Caldas lên tới khoảng 30.000 tỷ peso, trong đó 24.500 tỷ peso thiệt hại về nhà cửa và 5.500 tỷ peso thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, ông lưu ý đây mới chỉ là ước tính sơ bộ và con số này sẽ được điều chỉnh sau khi hoàn tất công tác khảo sát tại các khu vực bị ảnh hưởng. Xét về mức độ thiệt hại, tỉnh Choco chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và chính quyền sẽ dành quan tâm đặc biệt cho khu vực này.

Để điều phối công tác khắc phục hậu quả, Chính phủ Colombia dự kiến thành lập Quỹ Milagro để triển khai kế hoạch phục hồi chung. Khi xây dựng quỹ này, Tổng thống De la Espriella cho biết sẽ tham khảo kinh nghiệm từ Quỹ Forec, được thành lập sau trận động đất nghiêm trọng năm 1999 tại vùng Axis del Caffe.

Các công ty xây dựng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm cùng chính quyền các tỉnh và thành phố bị ảnh hưởng sẽ tham gia quá trình phục hồi.

Tổng thống kêu gọi ngành xây dựng tham gia khôi phục nhà ở, đồng thời đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất để các gia đình bị ảnh hưởng có thể xây dựng lại hoặc mua nhà mới.

Đối với những gia đình bị mất nhà, chính phủ cam kết hỗ trợ tiền thuê nhà, giảm chi phí các dịch vụ tiện ích, đồng thời triển khai các chương trình xây dựng nhà mới và sửa chữa những ngôi nhà bị hư hại.

Tròn một tuần sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển Colombia, báo cáo cập nhật mới nhất cho thấy số người thiệt mạng đã lên tới 289 người, trong khi lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 143 người mất tích.

Trận động đất được đánh giá là nghiêm trọng nhất tại Colombia trong hàng chục năm cũng đã khiến 4.187 người bị thương và ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 120.000 gia đình.

Dù nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc phục hồi của Colombia được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Tình trạng xây dựng không phép phổ biến và cơ sở hạ tầng xuống cấp tại các địa phương nghèo làm gia tăng mức độ thiệt hại.

Với chi phí tái thiết ước tính tương đương khoảng 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Chính phủ Colombia đang đối mặt với thách thức lớn trong việc vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa duy trì các mục tiêu kinh tế vĩ mô./.

Động đất tại Colombia: 289 người thiệt mạng, quốc tế tăng cường viện trợ Trận động đất đã khiến hơn 26.000 ngôi nhà ở Colombia bị phá hủy hoàn toàn, gần 128.000 công trình hư hại cùng hàng nghìn cơ sở hạ tầng công cộng như bệnh viện, trường học bị tàn phá.