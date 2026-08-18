Nở rộ trào lưu "du lịch giấc ngủ" tại Nhật Bản

Ngày càng nhiều khách sạn tại Nhật Bản triển khai các gói trải nghiệm dịch vụ "du lịch giấc ngủ" (sleep tourism) - một dịch vụ lưu trú được thiết kế nhằm mang lại giấc ngủ sâu, thư thái và đạt chất lượng cao. Xu hướng đang nở rộ này mở ra cơ hội lớn để các khách sạn thu hút tệp du khách mới luôn quan tâm và chú trọng đến sức khỏe.



Tại khách sạn 1899 Tokyo nằm trong khu thương mại Shimbashi của thủ đô, gói nghỉ dưỡng phục hồi giấc ngủ mang tên “Totono-ne” đang được nhiều khách ưa chuộng nhờ tận dụng các loại trà với công dụng thư giãn, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ.



Khách lưu trú sẽ trả lời một bảng câu hỏi ngắn trên tờ rơi để nhận kết quả "chẩn đoán giấc ngủ", sau đó được phục vụ một tách trà pha chế độc quyền phù hợp với thể trạng giấc ngủ của mình, chẳng hạn như sự kết hợp giữa hoa cúc la mã (chamomile) và trà bancha Mimasaka - một loại trà xanh lên men nhẹ truyền thống nổi tiếng của vùng Mimasaka thuộc tỉnh Okayama, Nhật Bản. Sau đó, mỗi phòng nghỉ được trang bị gối chất lượng cao và muối tắm giúp thư giãn, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra, khách còn được phục vụ thêm một tách trà thư giãn trước giờ đi ngủ.



Theo nhận định của bà Kanae Usui, chuyên gia tư vấn cấp cao tại JTB Tourism Research & Consulting - công ty tư vấn và nghiên cứu chuyên sâu về ngành du lịch - cho biết xu hướng mới này bắt nguồn từ việc có rất nhiều người không hài lòng với chất lượng giấc ngủ thường ngày của mình, cũng như việc ngày càng có nhiều du khách tìm đến các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh việc khách sạn tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi du khách, dịch vụ này còn tạo cơ hội cho khách hàng rời xa các thiết bị kỹ thuật số và cải thiện rõ rệt chất lượng giấc ngủ của mình.

Cũng tại Tokyo, một khách sạn cao cấp khác là Hotel Chinzanso Tokyo thuộc quận Bunkyo đã triển khai gói dịch vụ giấc ngủ từ 2 năm trước, sử dụng thiết bị chuyên dụng để đo sóng não (EEG) của khách lưu trú trong khi ngủ. Dựa trên các dữ liệu thu thập được, chẳng hạn như tỷ lệ thời gian khách rơi vào trạng thái ngủ sâu, họ có thể nhận được lời khuyên tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ tại phòng khám ngay trong khuôn viên khách sạn suốt kỳ nghỉ.

Tại các khu nghỉ dưỡng ven biển, ngày càng có nhiều khách sạn triển khai các chương trình nhằm giúp du khách có giấc ngủ ngon hơn. Malibu Hotel, nằm trong khu phức hợp Riviera Zushi Marina ở tỉnh Kanagawa, bắt đầu cung cấp gói nghỉ dưỡng “Sleep Well Stay” (tạm dịch: “Nghỉ ngơi trọn vẹn”) từ tháng 2, với số lượng giới hạn chỉ một nhóm khách/ngày.

Một điểm nhấn đặc biệt của gói nghỉ dưỡng này là bộ chăn ga, gối, nệm được thiết kế và điều chỉnh theo nhu cầu ngủ của từng khách và cá nhân hóa dựa trên kết quả khảo sát chi tiết về tư thế ngủ cũng như thói quen sinh hoạt của mỗi người./.

Du lịch trải nghiệm - chìa khóa thúc đẩy chi tiêu của du khách tại Nhật Bản Theo thống kê, số lượng du khách nước ngoài ước tính đến Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 21.518.100 lượt người trong 6 tháng đầu năm, vượt mốc 20 triệu lượt người với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay.