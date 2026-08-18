Đánh thức mùa vàng Lào Cai bằng chuỗi trải nghiệm văn hóa và thể thao độc đáo

Vào đầu mùa Thu, đất trời Lào Cai dường như đã được bao bọc bởi sắc vàng. Những thửa ruộng bậc thang trải dài trên sườn núi bắt đầu ngả dần từ sắc xanh ngọc bích sang sắc vàng óng ánh.

Trong mùa vàng, các bản làng rộn ràng với những lễ hội giàu bản sắc và hoạt động văn du lịch cộng đồng gắn với mùa lúa chín, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm.

Sức hút từ mùa vàng no ấm

Ẩn sau vẻ đẹp của các thửa ruộng bậc thang nơi rẻo cao là tầng tầng, lớp lớp các câu chuyện về tri thức canh tác nông nghiệp độc đáo và tinh thần lao động cần cù để xây nên những mùa màng no ấm của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Đó cũng là chiều sâu làm nên sức hấp dẫn của văn hóa các vùng đất du lịch ở Lào Cai.

Mùa lúa ở Y Tý luôn là cảm hứng bất tận cho những sáng tác của nghệ sĩ nhiếp ảnh và du khách mọi miền mỗi khi có dịp đến nơi đây. Mỗi thời điểm trong ngày, những tràng ruộng ở Y Tý lại toát lên vẻ đẹp riêng có.

Nếu như bình minh, nơi đây dịu dàng như "nàng thơ", thì khi hoàng hôn buông xuống nơi đây như khoác lên mình một tấm áo lộng lẫy, biến đổi sắc màu kỳ ảo theo từng phút giây, đẹp như bức tranh vẽ.

Những thửa ruộng bậc thang ở đây được thành hình từ bao thế hệ bởi bàn tay lao động siêng năng, phương thức canh tác khoa học của đồng bào Hà Nhì.

Anh Phu Chuy Thó, thôn Mò Phú Chải cho biết: Người Hà Nhì biết chọn các khe nước, có nguồn nước ổn định và vị trí khe nước này có địa hình phù hợp để dẫn nước chảy vào những thửa ruộng bậc thang đầu tiên và dần dần xuống thửa ruộng tiếp theo. Nước từ khe suối chảy vào ruộng bậc thang đầu tiên có một độ dốc rất nhỏ để khi nước chảy qua ruộng sẽ không gây bào mòn mất chất màu mỡ. Công việc điều tiết tưới tiêu khoa học nên hầu như canh tác ruộng bậc thang không bao giờ bị úng, lụt. Với địa hình và cấu trúc như thế, người dân tộc ở những nơi đây không dùng bón phân hóa học, thuốc trừ sâu,… cho cây lúa; hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên.

Những ngày này, trên các cánh đồng ở xã Sín Chéng, mùa lúa chín trải rộng tít tắp. Đối với nhiều du khách, Sín Chéng lộng lẫy nhất là vào mùa lúa, bởi thời điểm này, cả vùng núi được tô thắm bởi sắc xanh xen vàng của từng sóng ruộng nối tiếp nhau. Sín Chéng mùa lúa chín như thiếu nữ đang căng tràn sức sống, mang trong mình không chỉ vẻ đẹp, mà còn là sự đủ đầy.

Màn đồng diễn khèn Mông của 100 nghệ nhân và học sinh Sín Chéng tại Lễ hội "Mùa vàng Sín Chéng-Âm vang điệu Khèn". (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Lễ hội Mùa vàng Sín Chéng-Âm vang điệu Khèn diễn ra ngày 15/7 vừa qua đã thu hút gần 5.000 lượt người dân và du khách tham gia. Nhiều du khách tới đây không giấu được sự yêu thích đặc biệt với vùng đất tươi đẹp và giàu bản sắc văn hóa này.

Ông Lê Tiến Hưng, du khách đến từ thành phố Hải Phòng cùng gia đình tham quan, trải nghiệm tại "cao nguyên trắng" Bắc Hà và trong ngày nghỉ cuối quyết định lên Sín Chéng tham gia lễ hội. Ông nói, thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh và chụp ảnh lúa là lúc bình minh hoặc buổi chiều tà. Từng thửa ruộng nổi bật với sắc xanh, đôi chỗ điểm vàng đẹp tươi tắn như bảng màu hội họa thơ mộng, mang đến cảm giác no ấm, sung túc. Lúc đầu ông khá băn khoăn vì cái tên Sín Chéng còn chưa được nhắc đến nhiều trong hành trình du lịch Lào Cai nhưng khi đến tận nơi ông cảm thấy vô cùng xứng đáng vì kết quả mỹ mãn cho chuyến đi ngoài dự kiến.

Nâng tầm trải nghiệm

Lào Cai có nhiều danh thắng ruộng bậc thang cấp quốc gia ở Tả Van, Mù Cang Chải, Y Tý... Tại các điểm đến, người dân không chỉ đơn thuần đi trekking, ngắm cảnh mà còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm độc đáo về văn hóa, thể thao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sín Chéng Lê Đình Nghiệp thông tin, không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với những cánh đồng bậc thang trải dài, khí hậu trong lành, cảnh quan nguyên sơ, Sín Chéng còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo.

Lễ hội Mùa vàng Sín Chéng-Âm vang điệu Khèn diễn ra nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật khèn Mông, các trò chơi dân gian, thi ẩm thực, trình diễn trang phục dân tộc, tham quan chợ văn hóa, nhà cổ, hang động và nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn khác đã mang đến cho du khách những cảm nhận chân thực về vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa của Sín Chéng.

Các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc dân tộc Mông tại lễ hội. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Chị Hoàng Thu Hương và bạn bè đến từ Gia Lai tỏ ra rất thích thú khi được tham gia trải nghiệm nghề dệt vải của người Thu Lao - một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được trao truyền gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chị được tự tay hái bông, tách hạt, se sợi... và cầm trên tay tấm vải thành phẩm khiến chị thêm hiểu và yêu quý, trân trọng vẻ đẹp mộc mạc, giàu bản sắc của đồng bào dân tộc địa phương.

Điều khiến nhiều du khách nước ngoài yêu thích Tả Van - ngôi làng được mệnh danh đẹp nhất châu Á chính là cảm giác được hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, thức dậy giữa bản làng yên bình trong một căn homestay mộc mạc với tầm nhìn mở rộng ra thửa ruộng bậc thang thơ mộng.

Gia đình anh Lucas Petit (du khách Pháp) đã lưu trú tại homestay CơmLam Eco House được gần 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, anh cùng chủ nhà nấu ăn, trải nghiệm sinh hoạt văn nghệ, tìm hiểu phong tục tập quán địa phương. Điều khiến anh ấn tượng nhất không phải chỉ là thời tiết ôn hòa, cảnh đẹp nguyên sơ, mà là con người nơi đây với bản sắc văn hóa độc đáo, tính cách thân thiện, gần gũi cùng ẩm thực phong phú, hấp dẫn.

Chị Vàng Thị Nguyên, chủ homestay CơmLam Eco House chia sẻ: Nhiều đoàn khách lưu trú khá lâu bởi họ không chỉ đến để ngắm ruộng bậc thang mà còn muốn thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm cuộc sống cùng người dân địa phương. Đó cũng là động lực để chúng tôi gìn giữ bản sắc đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Trong mùa lúa chín, nếu như Tả Van gia tăng giá trị điểm đến bởi sự phát triển du lịch cộng đồng giàu bản sắc thị Mường Bo lại níu chân du khách bởi một sản phẩm du lịch - thể thao mới: Đạp xe giữa biển lúa vàng. Không chỉ là sân chơi của gần 200 vận động viên, vừa qua, Giải đua xe đạp địa hình "Mường Bo X-Rice-Vút bay trên sóng lúa vàng-LCC10" được tổ chức đã thực sự tạo nên ngày hội của khách du lịch và người dân địa phương.

Điểm nhấn chính là cung đường hỗn hợp dài khoảng 25km, đưa các tay đua băng qua những thửa ruộng bậc thang đang chuyển vàng, men theo bản làng, vượt suối, chinh phục những con dốc đá và các khúc cua gấp đặc trưng của vùng cao.Với nhiều vận động viên, Mường Bo là một cung đường đua giàu cảm xúc nhất từng trải nghiệm.

Cung đường địa hình dài khoảng 25 km uốn lượn giữa những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín. (Ảnh: TTXVN phát)

Anh Lê Văn Thuần, thành viên Câu lạc bộ Xe đạp thể thao Sóc Sơn (Hà Nội), chia sẻ lần đầu tham gia giải đấu tại Mường Bo, anh ấn tượng bởi cung đường đẹp nhưng đầy thử thách. Dọc đường là những thửa ruộng bậc thang vàng óng, đầy sức sống. Cảm giác về đích giữa khung cảnh thiên nhiên vùng cao kỳ vỹ rất đặc biệt.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo, mục tiêu của địa phương không chỉ là tổ chức một giải đấu thành công mà còn quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Mường Bo và hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với mùa lúa chín hằng năm.

Giai đoạn 2026-2030, Lào Cai đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng địa phương trở thành trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước với thương hiệu "Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc".

Địa phương xác định bên cạnh việc chú trọng phát triển sản phẩm mới sẽ tiếp tục nâng tầm tài nguyên có sẵn nhằm gia tăng giá trị các điểm đến, đưa văn hóa bản địa trở thành giá trị cốt lõi, tạo lợi thế để phát triển du lịch bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn mới./.

Lào Cai đầu tư xây dựng 18 điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt đầu tư xây dựng 18 điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng được quy hoạch trên diện tích gần 49.000ha tại các địa phương, với tổng vốn đầu tư trên 2.843 tỷ đồng.