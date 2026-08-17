Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách tuân thủ các quy định về tham quan, không tự ý tiếp cận những khu vực chưa được phép nhằm bảo đảm an toàn và góp phần bảo vệ rừng, hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà có địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều vách đá, đường dốc; khu vực ven biển chịu tác động trực tiếp của sóng, gió và thời tiết diễn biến phức tạp.

Thời gian qua, đã xảy ra một số vụ việc như đi lạc, tai nạn, đuối nước liên quan đến người dân, du khách tự ý băng rừng, đi theo đường mòn, lối mở tại các khu vực Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen...

Ban Quản lý đề nghị du khách chỉ tham quan tại các tuyến, điểm được phép; tuyệt đối không vượt qua biển cấm, biển cảnh báo, không tự ý đi theo đường mòn, lối mở hoặc tìm đường khác để tiếp cận các khu vực đã được cảnh báo. Du khách cũng không được tổ chức, tham gia các hoạt động du lịch trái phép trong rừng và không tiếp cận các khu vực liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Theo Ban Quản lý, hiện bán đảo Sơn Trà có 3 tuyến, điểm được phép tham quan gồm: Tiên Sa-Suối Ôm-Đỉnh Bàn Cờ; Yết Kiêu-Đỉnh Bàn Cờ-Bãi Bắc và Ngã ba Bãi Bắc-Cây đa Di sản. Trong số đó, tuyến Tiên Sa-Suối Ôm-Đỉnh Bàn Cờ đang tạm dừng để khắc phục hậu quả sau bão và bảo đảm an toàn.

Theo phương án được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành, từ tháng Ba đến hết tháng Chín, thời gian tham quan bán đảo Sơn Trà từ 7 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút; từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. Khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm, hoạt động tham quan có thể được tạm dừng.

Ban Quản lý quy định phương tiện được phép lưu thông trên từng tuyến. Tuyến Tiên Sa-Suối Ôm-Đỉnh Bàn Cờ cho phép xe đạp, xe môtô (trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động) và người đi bộ.

Trên tuyến Yết Kiêu-Đỉnh Bàn Cờ-Bãi Bắc, đoạn từ Yết Kiêu đến Đỉnh Bàn Cờ cho phép các phương tiện di chuyển, trừ xe tay ga và ôtô trên 24 chỗ ngồi.

Đoạn từ Đỉnh Bàn Cờ đến ngã ba Bãi Bắc, trước cổng Khu nghỉ dưỡng InterContinental, cho phép phương tiện lưu thông một chiều theo hướng Đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc; trừ xe đạp, xe tay ga và ôtô trên 24 chỗ ngồi. Tuyến Ngã ba Bãi Bắc-Cây đa Di sản chỉ dành cho người đi bộ.

Thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các đường mòn, lối tự phát xuống biển để đề xuất bổ sung biển cảnh báo, biển cấm và rào chắn tại những vị trí cần thiết.

Công tác tuyên truyền cũng được tăng cường; các doanh nghiệp lữ hành được đề nghị không tổ chức hoặc đưa khách tham gia các hoạt động trái phép như trekking tự phát, lặn, ngắm san hô tại các khu vực không được phép.

Ban Quản lý khuyến cáo du khách chủ động theo dõi thông tin thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, tham quan đúng tuyến, đúng thời gian và chấp hành các biển báo, cảnh báo an toàn, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ rừng, hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên bán đảo Sơn Trà./.

Đà Nẵng: Khẩn trương tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn mất tích tại bán đảo Sơn Trà Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thành phố Đà Nẵng đang tổ chức tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn mất tích khi đang chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).