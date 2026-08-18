Nhiều dự án giao thông Hà Nội sẽ làm phân lưu xe cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Dự án mở rộng tuyến đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ theo phương thức đối tác công-tư (PPP) phải xây dựng nhiều kịch bản đầu tư do ảnh hưởng trực tiếp từ các dự án hạ tầng giao thông Thủ đô.

Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn về kết quả nghiên cứu Dự án mở rộng tuyến đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ nêu rõ, sau thời điểm Bộ Xây dựng có văn bản giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (nhà đầu tư) lập đề xuất dự án, trong khu vực đang triển khai nhiều dự án nhằm hiện thực hóa “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.” Đó là các dự án: Trục không gian Quốc lộ 1A (16 làn xe); Đại lộ cảnh quan sông Hồng; Các tuyến Ngọc Hồi-Phú Xuyên (6-8 làn xe), trục phía Nam thành phố Hà Nội (cao tốc 4-6 làn xe); hệ thống đường Vành đai 3,5 (6-8 làn xe), Vành đai 4 (6-12 làn xe), Vành đai 4,5; tuyến cao tốc Tây Bắc-Quốc lộ 5 và mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị.

“Việc đầu tư các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến dự báo phân bổ lưu lượng phương tiện trên tuyến, phương án tài chính của Dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ,” Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết.

Với những thay đổi trên, Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành tiếp tục rà soát dự báo nhu cầu vận tải bảo đảm khoa học, phân bổ hợp lý giữa các dự án trong khu vực, thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về dự báo nhu cầu vận tải để thực hiện trong trường hợp cần thiết.

Bộ Xây dựng lưu ý, nhà đầu tư đề xuất dự án cũng cần rà soát giải pháp thiết kế các nút giao bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, tránh thiết kế các nút giao với hình thái phức tạp, không thuận tiện cho khai thác, phạm vi xây dựng đường trên cao; rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư, so sánh với các dự án mở rộng cao tốc trong thời gian qua.

“Nhà đầu tư phải xây dựng nhiều kịch bản đầu tư mở rộng tuyến đường, bao gồm cả kịch bản không cần hỗ trợ ngân sách nhà nước (tương ứng với quy mô tuyến đường); làm việc với các cơ quan liên quan của thành phố Hà Nội để cập nhật quy hoạch, kế hoạch, tình hình triển khai các dự án trong khu vực,” Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết.

Bộ Xây dựng giao Vụ Kế hoạch-Tài chính tham mưu có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch triển khai các dự án trong khu vực dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 có ảnh hưởng tới các dự án và có văn bản gửi Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm rõ về tiến trình đầu tư đoạn tiếp nối nhằm bảo đảm tính đồng bộ trên toàn tuyến, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao chủ trì rà soát phương án đầu tư các nút giao kết nối Vành đai 4, Vành đai 5 với các dự án Bộ Xây dựng, trường hợp cần thiết tham mưu lãnh đạo Bộ có ý kiến về phương án thiết kế để bảo đảm thuận lợi đầu tư, quản lý khai thác lâu dài.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đề xuất quy mô mở rộng Dự án cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ giai đoạn 3 từ 10-12 làn xe với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 25.000 tỷ đồng./.

Mở rộng cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ: Lượng xe sẽ phân lưu lớn sang Quốc lộ 1A Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo và kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng cho ý kiến về phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ theo phương thức PPP.