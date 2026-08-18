Sân bay quốc tế Liên Khương sẽ chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/8

Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định đưa đường cất, hạ cánh và đường lăn tại Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) vào khai thác từ 00h01' ngày 19/8, sau thời gian dừng khai thác để thực hiện dự án sửa chữa, đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay này.

Cơ quan chức năng yêu cầu Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn bảo đảm an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác theo quy định.

Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương tổ chức thực hiện bảo trì công trình; cập nhật các nội dung nêu trên vào hệ thống tài liệu liên quan tại cảng và thông báo các nội dung trên đến các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành hoạt động khai thác tại Cảng đảm an toàn, hiệu quả.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp theo quy định hiện hành; chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức điều hành bay bảo đảm an toàn, điều hoà, hiệu quả.

Cảng vụ hàng không miền Nam được yêu cầu kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương bảo đảm an toàn cho hoạt động bay theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Sau khi được nâng cấp, hạ tầng khu bay của Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787, tạo điều kiện mở rộng mạng bay trong thời gian tới.

Để khai thác hiệu quả ngay sau khi sân bay hoạt động trở lại, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đang phối hợp với các hãng hàng không khôi phục các đường bay nội địa trọng điểm kết nối Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Vinh.

Theo kế hoạch, sân bay sẽ phục vụ khoảng 36-40 chuyến bay, tương đương khoảng 6.800 lượt hành khách mỗi ngày; sản lượng hành khách trong bốn tháng cuối năm 2026 dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.

Đối với các đường bay quốc tế, tuyến Đà Lạt-Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến được khôi phục đầu tiên trong tháng Chín. ACV cũng phối hợp với tỉnh Lâm Đồng xúc tiến mở lại các đường bay đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, đồng thời nghiên cứu mở các đường bay mới tới Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và một số điểm đến tại Nhật Bản./.

Bắt đầu triển khai đợt bay kiểm tra, chuẩn bị mở cửa trở lại sân bay Liên Khương Theo kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận, việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn diễn ra liên tục từ ngày 23 đến hết ngày 28/7 để dự kiến sân bay hoạt động trở lại từ ngày 19/8.