Khánh Hòa: Cẩn trọng xác minh tính chính xác của thông tin từng mộ liệt sỹ

Nghĩa trang Liệt sỹ Ninh Hòa-Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa những ngày nắng cuối tháng 7/2026, công việc lấy mẫu diễn ra vô cùng khẩn trương.

Tại đây, các chiến sỹ trẻ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và lực lượng dân quân các địa phương theo kíp được phân công, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ khai quật, xử lý đất đá, xà bần. Các chiến sỹ khác thì nhanh chóng lấy bảng tên điền đầy đủ thông tin hồ sơ mộ liệt sỹ, chụp ảnh trước, trong và sau khi khai quật để số hóa hồ sơ.

Binh nhì Võ Hoàng Vũ (Đại đội Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) tham gia kíp số hóa. Anh nói trước khi bắt tay vào công việc, các thành viên đều được tập huấn kỹ lưỡng về thao tác phần mềm, nghiệp vụ xử lý dữ liệu. Yếu tố quan trọng khi thực hiện tại thực địa là tính cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng chi tiết để đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình.

Dù là “lính mới” nhưng chiến sỹ Võ Hoàng Vũ đã nhanh chóng bắt nhịp và làm việc rất hiệu quả. Ngay khi phần mộ được khai quật và lực lượng pháp y lấy mẫu sinh phẩm bỏ vào hộp chuyên dụng, anh lập tức ghi hình, chụp ảnh lại hiện trường, tải dữ liệu lên hệ thống thông tin và hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt cẩn trọng xác minh tính chính xác của thông tin từng mộ liệt sỹ có mẫu sinh phẩm hay không, bảo đảm đúng quy trình đề ra.

Phụ trách hoạt động của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tá Hà Quốc Cường, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa dặn dò rất kỹ mỗi đồng đội, đồng chí khi làm nhiệm vụ.

Yêu cầu đặt ra là toàn bộ cán bộ, chiến sỹ phải mang đầy đủ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Mỗi mẫu sau khi lấy đều phải được xử lý, đánh mã định danh, hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm có thể truy xuất, đối chiếu trong các bước giám định sau này.

Các bộ phận đều duy trì tinh thần làm việc khẩn trương, tự giác, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tính chính xác tuyệt đối nhằm sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa khảo sát địa điểm nghi có mộ hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Huỳnh Tấn Quang, Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa tỉ mỉ dùng cọ rửa sạch bùn đất dính ở mẫu sinh phẩm (răng) vừa được khai quật. Ông Quang cho biết mỗi ngôi mộ liệt sỹ khi khai quật đều được các lực lượng cẩn thận kiểm tra chất lượng mẫu sinh phẩm. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy thành công là rất quý giá... Hy vọng, từng mẫu sinh phẩm có được hôm nay sẽ sớm giúp các liệt sỹ tìm lại được tên tuổi sau bao năm nằm lại trong lòng đất mẹ.

Thượng tá Trần Đức Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở kết cấu phần mộ và tình trạng bảo quản hài cốt. Do các phần mộ đã được xây dựng từ lâu và qua nhiều lần tôn tạo, kiên cố hóa bằng nhiều lớp bêtông, việc tháo dỡ để tiếp cận hài cốt mất nhiều thời gian và công sức.

Trước đây hài cốt chủ yếu được an táng trong quách gỗ thay vì quách sành, qua thời gian đã mục nát, ảnh hưởng đến chất lượng mẫu sinh phẩm. Các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang hoàn thành sớm 17 ngày so với kế hoạch của tỉnh. Toàn tỉnh đã hoàn thành khai quật 2.124 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 7 nghĩa trang, thu thập 1.240 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Toàn bộ mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định.

Tính đến ngày 18/8, các lực lượng đã quy tập được 6 hài cốt liệt sỹ và tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng theo đúng quy định.

Dự kiến ngày 20/8, cơ quan chức năng sẽ cử hành lễ truy điệu cho 8 liệt sỹ vừa được tìm thấy. Khoảng 50 văn bản liên quan đến hồ sơ liệt sỹ đã được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, trả lời, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xác định thông tin.

Đại tá Võ Văn Viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa nêu rõ toàn lực lượng đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đưa các anh hùng liệt sỹ sớm trở về với quê hương, gia đình và đồng đội với danh tính chính xác./.

Đại tá Phạm Ngọc Hiệu và hành trình đưa hài cốt liệt sỹ trở về quê hương Với sự sâu sát của Đại tá Phạm Ngọc Hiệu, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Ninh Bình đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị, địa phương, cựu chiến binh và cá nhân để thu thập, kết nối hồ sơ, thông tin mộ liệt sỹ.

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