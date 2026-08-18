Đồng Nai triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán 65 tấn "khô bò" giả từ thịt trâu

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với quy mô, số lượng lớn.

Đường dây này do Lê Văn Tình (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Lê Foods (địa chỉ khu phố Long An, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai) chủ mưu, cầm đầu.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán khô trâu giả khô bò có dấu hiệu của tội phạm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án 526G tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa.

Lực lượng Công an xác định, Lê Văn Tình thường xuyên bán khô bò cho Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1989, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) chủ hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa và một số cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh, thành phố lân cận. Sau khi mua hàng, Thúy livestream quảng cáo, bán cho nhiều khách hàng thông qua các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee.

Ngày 5/8, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, Ban chuyên án triển khai lực lượng, đồng loạt kiểm tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Lê Foods và hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Lê Foods, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ khoảng 400kg thịt trâu nguyên liệu đang được chế biến; hơn 1,6 tấn thịt khô thành phẩm nghi là khô trâu giả khô bò; gần 1,4 tấn gia vị, hương liệu, phụ gia các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thịt khô.

Kết quả giám định xác định, hơn 1,6 tấn thịt khô là thịt trâu được Lê Văn Tình sử dụng để sản xuất, chế biến thành sản phẩm khô bò. Số hàng hóa này có tổng trị giá gần 528 triệu đồng, tính theo bảng báo giá do Tình bán ra thị trường.

Tại hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ gần 455kg thịt khô nghi là khô trâu giả khô bò cùng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Kết quả giám định xác định, gần 430kg thịt khô là thịt trâu được Nguyễn Thị Thúy sử dụng để bán dưới tên sản phẩm khô bò, có tổng trị giá gần 231 triệu đồng theo Thúy niêm yết giá bán ra thị trường.

Lực lượng công an niêm phong số sản phẩm thu giữ tại Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa. (Ảnh: Công an Đồng Nai/TTXVN phát)

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an xác định, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Lê Foods do Lê Văn Tình làm Giám đốc. Từ ngày 27/5/2025 đến thời điểm bị lực lượng Công an phát hiện, công ty này mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc từ Ấn Độ của một doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền gần 17,7 tỷ đồng.

Tình mua các loại phụ gia, thùng các tông, túi nhựa PE, tem nhãn hàng hóa, gia vị như ớt, sả, tỏi, mạch nha, bột ngọt... của doanh nghiệp, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ quá trình sản xuất.

Từ số nguyên liệu trên, Tình tổ chức sản xuất, chế biến khoảng 65 tấn thịt khô giả “thịt khô bò”, với giá bán trung bình khoảng 330.000 đồng/kg, tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng.

Giúp sức cho Tình có Phạm Thị Kim Loan (sinh năm 2002, ngụ xã Thanh Sơn, thành phố Đồng Nai), là kế toán công ty, có nhiệm vụ theo dõi xuất, nhập, tồn và tiếp nhận đơn đặt hàng của khách, thực hiện giao dịch mua bán nguyên liệu, thành phẩm. Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1986, ngụ xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) là quản lý công ty, chịu trách nhiệm điều hành, hướng dẫn công nhân sản xuất, chế biến thịt khô.

Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa do Nguyễn Thị Thúy làm chủ, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính gồm buôn bán khô bò, khô gà, khô mực, trái cây.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, Nguyễn Thị Thúy biết rõ số khô bò mua của Lê Văn Tình có nguồn gốc từ thịt trâu nhưng vẫn thực hiện việc mua bán nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Lê Văn Tình, Nguyễn Đình Hùng, Phạm Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Thúy để điều tra, làm rõ về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Đồng thời điều tra mở rộng vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Đường dây sản xuất thịt bò giả quy mô lớn tuồn hơn 65 tấn thịt bẩn bơm hóa chất cấm ra thị trường Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất thịt bò giả từ thịt heo, đối tượng Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò tươi hơn và bảo quản được lâu hơn, rồi bán ra thị trường với giá 180.000 đồng mỗi kilogram.