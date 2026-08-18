Tuyên Quang: Các dự án hạ tầng giáo dục tăng tốc, hướng về năm học mới

Để bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2026-2027, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu công tác rà soát, kiểm tra toàn diện mức độ sẵn sàng của các cơ sở giáo dục hoàn thành trước ngày 30/8; đồng thời các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng vào ngày 5/9 bảo đảm trang trọng, thiết thực và an toàn.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, các sở, ban, ngành và địa phương phải chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy học và đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đặc biệt, tập trung ổn định bộ máy, tổ chức sau sắp xếp; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; cung ứng kịp thời sách giáo khoa và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy.

Trước mắt, tỉnh ưu tiên tập trung hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất để chính thức đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027.

Các chính sách hỗ trợ học sinh yếu thế, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn cũng được triển khai đầy đủ để bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, không để bất kỳ học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Hiện nay, các lực lượng chức năng cũng đang chú trọng kiểm tra công tác an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực học đường.

Công tác quản lý tài chính cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định thu, chi, công khai minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Để bảo đảm hoàn thành xây dựng giai đoạn I, tỉnh đang huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm tăng tốc đưa 6 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đi vào hoạt động ở các xã Phố Bảng, Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Thanh Thủy, Sơn Vĩ và Minh Tân.

Tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân, các hạng mục chính đang được nhà thầu triển khai đồng bộ. Phần lớn công trình đã hoàn thành phần thô và cơ bản hoàn thiện. Tổng khối lượng thi công đạt gần 90%. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30/8, bảo đảm điều kiện đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Trong khi đó, tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy, công trình đang huy động 268 công nhân thi công, tổng khối lượng xây dựng đạt khoảng 95%.

Các hạng mục chính gồm nhà học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết, khu nội trú học sinh nam, nữ, nhà công vụ giáo viên và nhà ăn nội trú đã hoàn thành trên 97% khối lượng; nhà đa năng đạt trên 80% khối lượng.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trang thiết bị phục vụ việc dạy và học đang được các đơn vị lắp đặt, đạt khoảng 90%; thiết bị khu nội trú và bếp ăn đã hoàn thành lắp đặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ năm học mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc khẳng định, chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm” xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đang ở giai đoạn quyết định.

Để bảo đảm chất lượng và mục tiêu bàn giao trước ngày 30/8 tới, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần "Chỉ bàn làm, không bàn lùi," thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Các chủ đầu tư và nhà thầu phải kiểm tra hằng ngày, xử lý nghiêm các đơn vị thi công cầm chừng; bố trí nhân lực túc trực 24/7 để giám sát chặt chẽ chất lượng vật tư, kỹ thuật công trình. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện phương án tổ chức nội trú, sách giáo khoa, học liệu; kiểm tra chặt chẽ công tác xét duyệt học sinh nội trú bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Các sở ngành liên quan như xây dựng, tài chính, nông nghiệp và môi trường... kiểm soát chất lượng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, giải quyết ngay các thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng trong thời gian không quá 24 giờ.

Đối với 2 trường tại xã Thanh Thủy và Minh Tân có khả năng hoàn thành các hạng mục trước ngày 30/8, chủ đầu tư và nhà thầu thi công khẩn trương bàn giao công trình cho đơn vị lắp đặt thiết bị và chính quyền địa phương ngay sau khi hoàn thành.

Các trường còn lại có tiến độ chưa đảm bảo, chủ đầu tư và nhà thầu nhanh chóng phối hợp với các xã để có phương án bố trí thêm nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Qua đó, trong tháng 10/2026 đảm bảo toàn bộ các hạng mục hoàn thành, học sinh và giáo viên được về lưu trú, học tập tập trung, đầy đủ tại trường.

Ngoài 6 dự án giai đoạn I đang tăng tốc về đích, tỉnh Tuyên Quang cũng đang tích cực triển khai các thủ tục đầu tư đối với 11 trường nội trú liên cấp giai đoạn 2 tại các xã vùng cao, biên giới./.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai trường nội trú liên cấp vùng biên giới Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai trường phổ thông nội trú liên cấp La Êê và La Dêê, ưu tiên các hạng mục phục vụ khai giảng, đồng thời chuẩn bị đồng bộ điều kiện để trường vận hành.

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