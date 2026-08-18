Thiếu tướng, Nhạc sỹ Đức Trịnh được bầu là Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam khóa 11

Sáng 18/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sỹ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 500 đại biểu, đại diện cho hơn 1.500 hội viên trên cả nước.

Với chủ đề Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển; tiếp tục xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đại hội đã tiến hành tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Nghị quyết Đại hội; bầu Ban Chấp hành và kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Hội khóa 11.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 19 nhạc sỹ; Ban thường vụ gồm 7 nhạc sỹ. Thiếu tướng, Nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh được bầu là Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam khóa 11 (nhiệm kỳ 2026-2031). Các Phó chủ tịch gồm: Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi-Phó chủ tịch Chuyên trách; Nhạc sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Đinh Trung Cẩn; Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhạc sỹ Nguyễn Huy Phương; Nhạc sỹ Hồ Trọng Tuấn.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương đề nghị nhiệm kỳ 2026-2031, Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa bằng những chương trình, đề án và hoạt động cụ thể; đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương lần thứ I bằng những đóng góp thiết thực của giới âm nhạc đối với đất nước và nhân dân; chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; Xây dựng Hội Nhạc sỹ Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của đội ngũ nhạc sỹ Việt Nam…

Ông Ngô Văn Cương đề nghị Ban chấp hành Hội nhạc sỹ Việt Nam nhiệm kỳ mới cần nâng cao bản lĩnh chính trị của Hội viên; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tác phẩm chất lượng để phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch; xây dựng lực lượng truyền thống chính thống; phát huy vai trò của các nhạc sỹ, nghệ sỹ có uy tín; tăng cường giáo dục lịch sử và bản sắc âm nhạc Việt Nam; chủ động đấu tranh bằng lý luận, phê bình âm nhạc… với phương châm "Chủ động cung cấp thông tin đúng-sáng tạo tác phẩm tốt-lan tỏa giá trị tích cực-kịp thời đấu tranh với thông tin sai lệch"…

Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định, Đại hội lần thứ 11 của Hội Nhạc sỹ Việt Nam diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với văn hóa, con người và sức mạnh tinh thần dân tộc.

Trong bối cảnh đó, âm nhạc không chỉ đứng trước những cơ hội mới mà cũng đang đối diện với những vấn đề mới của thời đại, của công nghệ, của thị trường và của quá trình hội nhập quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh: Âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn, đồng thời cũng là tiếng nói của thời đại, là cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc.

Trước những yêu cầu mới của đất nước, người nhạc sỹ càng phải giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, không ngừng sáng tạo và nâng cao chất lượng nghệ thuật.

Âm nhạc phải bắt nguồn từ đời sống, gắn bó với dân tộc, vượt lên những giá trị nhất thời để hướng tới Chân-Thiện-Mỹ; tiếp thu tinh hoa thế giới nhưng vẫn giữ được tiếng nói riêng của mình.

Những tác phẩm có giá trị không chỉ làm giàu đời sống tinh thần, bồi đắp tâm hồn con người, mà còn góp phần làm giàu văn hóa dân tộc và đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế…

Theo Thiếu tướng, Nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, trải qua gần bảy thập kỷ đồng hành cùng dân tộc, Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã quy tụ nhiều thế hệ tài năng, đóng góp những tác phẩm có giá trị vào kho tàng văn hóa, nghệ thuật của đất nước.

Thiếu tướng, nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Âm nhạc Việt Nam đã đi cùng những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; đồng hành với công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập; đồng thời phản ánh sâu sắc tâm tư, tình cảm và khát vọng của nhân dân.

Dưới ánh sáng Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trước những cơ hội và thách thức của thời đại số, quá trình hội nhập quốc tế cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đời sống âm nhạc nước nhà đang có những chuyển biến sâu sắc.

Thực tiễn đó đặt ra cho Hội Nhạc sỹ Việt Nam những nhiệm vụ và trách nhiệm mới: khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm; bảo tồn và phát huy bản sắc âm nhạc dân tộc; chăm lo đời sống nghề nghiệp của hội viên; đồng thời mở rộng giao lưu, đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Ban Chấp hành Hội Nhạc sỹ Việt Nam xác định, nhiệm kỳ tới, với tinh thần Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tiếp tục xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo dựng một môi trường nghệ thuật dân chủ, chuyên nghiệp và giàu sức cống hiến; tôn trọng những tìm tòi, đổi mới, đồng thời gìn giữ những giá trị tốt đẹp đã được hun đúc qua nhiều thế hệ./.

Tôn vinh các nhạc sỹ, nghệ sỹ có nhiều đóng góp cho âm nhạc Việt Nam Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng góp phần khích lệ đội ngũ nhạc sỹ, nghệ sỹ tiếp tục sáng tạo, cống hiến những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao.