Khởi nghiệp Đà Nẵng đón "sóng" đổi mới sáng tạo từ đô thị Deagu

Sáng 18/8, lễ ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Daegu đã diễn ra tại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng. Sự kiện do thành phố Đà Nẵng và Daegu (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức.

Thành phố Đà Nẵng luôn đặt khoa học và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Sự xuất hiện của Không gian đổi mới sáng tạo Daegu ngay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành một "trạm trung chuyển" tri thức đắc lực. Tại đây, rào cản địa lý sẽ bị xóa nhòa để nhường chỗ cho dòng chảy công nghệ.

Hướng tới giá trị thực tiễn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đánh giá cao năng lực của đối tác. Đại diện lãnh đạo thành phố dành sự trân trọng cho bề dày kinh nghiệm của Daegu. Đô thị này vốn đã khẳng định được vị thế đầu tàu về công nghệ tại Hàn Quốc.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Tôi kỳ vọng Không gian đổi mới sáng tạo Daegu tại Đà Nẵng sẽ không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà thực sự trở thành một điểm gặp gỡ của công nghệ, ý tưởng và cơ hội kinh doanh", ông Hồ Quang Bửu chia sẻ.

Ông Hồ Quang Bửu cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển hiên nay cần nhanh chóng chuyển từ giới thiệu công nghệ sang kết nối sâu rộng. "Từ đây, doanh nghiệp có thể tìm được đối tác, các startup có thể tìm được thị trường".

Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, yếu tố cốt lõi của phát triển công nghệ phải mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng. Vì vậy, hợp tác phải tạo ra giá trị thực, công nghệ phải được ứng dụng và thành phố luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp để biến ý tưởng thành sản phẩm thương mại.

Nhiều ứng dụng công nghệ AI của doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc được giới thiệu tại không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Daegu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nền tảng kết nối toàn diện

Thành phố Daegu hiện đang trải qua giai đoạn chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Địa phương này đang dồn lực định hình lại nền kinh tế theo hướng đô thị công nghệ cao. Quá trình phát triển của Daegu bám sát vào các ngành công nghiệp mũi nhọn đang là xu thế hiện nay.

Những lĩnh vực nền tảng như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và robot đang được Daegu ưu tiên rót vốn. Sự chuyển dịch chiến lược này mở ra dư địa hợp tác khổng lồ cả cho Deagu và thành phố Đà Nẵng.

Ông Baek Joseph, Trưởng Văn phòng đại diện thành phố Daegu tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định kết nối giữa hai thành phố đã vượt xa khuôn khổ của một hoạt động xúc tiến thương mại. Sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc đối với quan hệ hai nước.

Ông Baek Joseph, Trưởng Văn phòng đại diện thành phố Daegu tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Việc ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo Daegu tại Đà Nẵng là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác. Chúng tôi mong muốn tạo ra một nền tảng kết nối, giao lưu thường xuyên giữa 2 thành phố." ông Baek Joseph nhấn mạnh.

Mở rộng hệ sinh thái số

Mục tiêu trọng tâm của dự án hợp tác là đưa ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh. Đà Nẵng hiện đang nỗ lực hết mình để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thực thụ. Toàn bộ định hướng đột phá này được vận hành dựa trên nền tảng không gian mở.

Hệ sinh thái công nghệ mới của Đà Nẵng được thiết kế nhằm gia tăng tối đa biên độ kết nối quốc tế. Sự góp mặt đầy thiện chí của các doanh nghiệp, tập đoàn của Daegu chính là minh chứng rõ nét nhất.

Ông Jong-tai CHOE, Chủ tịch, Hiệp hội Công nghiệp ICT Daegu – Gyeongbuk. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Jong-tai CHOE, Chủ tịch, Hiệp hội Công nghiệp ICT Daegu – Gyeongbuk vui mừng chia sẻ: "Các doanh nghiệp công nghệ tại Đà Nẵng và Daegu đã bắt đầu các hoạt động giao lưu sôi nổi từ 3, 4 năm trước. Hiện Daegu đang sở hữu cụm công nghiệp ICT lớn nhất Hàn Quốc. Tôi tin tưởng rằng 350 doanh nghiệp này sẽ thiết lập các mối quan hệ hợp tác và khai phá các dự án kinh doanh cụ thể, phù hợp với thời đại chuyển đổi số và phát triển thành phố thông minh"

Điểm nhấn nổi bật trong chương trình là loạt hoạt động ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Các doanh nghiệp Đà Nẵng và Daegu đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán. Những văn kiện mang tính nguyên tắc này sẽ đóng vai trò cơ sở pháp lý vững chắc cho hai bên.

Không gian trình diễn công nghệ Daegu là tiền đề vững chắc cho những bước tiến chiến lược. Mối quan hệ hợp tác toàn diện và sâu rộng giữa Đà Nẵng và Daegu hứa hẹn sẽ mang lại vô số lợi ích. Góp tích cực vào sự lớn mạnh chung của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực../.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp của Đà Nẵng và Daegu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)