Người Nhật đổ xô mua điện thoại cũ khi giá thiết bị mới tăng cao

Người tiêu dùng và doanh nghiệp Nhật Bản đang chuyển hướng nhiều hơn sang sử dụng điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ đã qua sử dụng do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và đồng yên yếu đẩy giá lên cao.

Dữ liệu từ Back Market - một nền tảng bán thiết bị tân trang của Pháp, cho thấy doanh số bán iPhone đã qua sử dụng tại Nhật Bản từ ngày 18 đến 24/7 đã tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái và gần 20% so với tuần trước đó. Apple đã tăng giá khởi điểm của các mẫu iPhone tiêu chuẩn tại Nhật Bản khoảng 10% vào ngày 18/7.

Theo Back Market, iPhone đã qua sử dụng tại Nhật Bản thường có tương đối ít hư hỏng về ngoại hình ngay cả sau nhiều năm sử dụng.

Trong khi một chiếc iPhone 17 mới với dung lượng lưu trữ 256 gigabyte bán với giá 142.800 yên (900 USD), thì giá của một chiếc đã qua sử dụng tân trang lại bắt đầu từ 117.730 yên, tức là rẻ hơn 18%.

Trong số các thiết bị đã qua sử dụng, các mẫu cũ hơn như iPhone 14 và iPhone 15 được giao dịch thường xuyên hơn so với các mẫu mới nhất. Mẫu iPhone đã qua sử dụng bán chạy nhất tại Nhật Bản trong tháng 7 là iPhone SE, được phát hành lần đầu vào năm 2022. Mẫu này ra mắt với giá khởi điểm 57.800 yên, nhưng hiện nay các thiết bị đã qua sử dụng có giá khoảng 20.000 yên.

Theo ước tính của cửa hàng chuyên tháo dỡ điện thoại thông minh Nhật Bản Fomalhaut Techno Solutions, chi phí mua sắm chip DRAM và bộ nhớ sử dụng trong iPhone 17 – mẫu mới nhất ra mắt vào tháng 9/2025, có tổng giá trị khoảng 60 USD khi ra mắt nhưng kể từ đó đã tăng hơn gấp 3 lần, lên khoảng 200 USD.

Giá thành bộ nhớ tăng cao thường được chuyển sang giá bán lẻ. Kết hợp với sự suy yếu kéo dài của đồng yên so với USD nên giá bán lẻ đang chịu áp lực tăng đáng kể.

Nhu cầu về sản phẩm đã qua sử dụng không chỉ giới hạn ở các sản phẩm của Apple. Công ty kinh doanh đồ cũ Geo Holdings báo cáo rằng doanh số bán điện thoại thông minh đã qua sử dụng nói chung đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6.

Thị trường điện thoại thông minh cũ của Nhật Bản tiếp tục mở rộng. Theo Viện Nghiên cứu MM, khoảng 3,6 triệu điện thoại thông minh cũ đã được bán ra trong năm tài chính 2025, tăng 12% so với năm trước. Con số này dự kiến sẽ vượt quá 5 triệu chiếc vào năm tài chính 2029.

Một sự chuyển dịch toàn cầu rộng lớn hơn cũng đang hỗ trợ thị trường. Tháng 7, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp dụng chỉ thị “quyền sửa chữa," yêu cầu các nhà sản xuất phải sửa chữa các thiết bị điện tử gia dụng và các sản phẩm khác với giá cả hợp lý.

Một số tiểu bang ở Mỹ đã ban hành luật yêu cầu các nhà sản xuất điện tử cung cấp các bộ phận và vật liệu cần thiết cho việc sửa chữa.

Các nhà sản xuất đang xem xét lại các mô hình kinh doanh vốn tập trung vào việc thay thế thường xuyên điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và máy tính bảng, tạo thêm động lực cho các sản phẩm tân trang.

Thiết bị đã qua sử dụng cũng đang ngày càng được chấp nhận trong giới doanh nghiệp khi các công ty tìm cách đối phó với tình trạng thiếu bộ nhớ và giá cả tăng cao.

Một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có trụ sở tại vùng Kansai đã mua khoảng 500 môđun bộ nhớ đã qua sử dụng do một công ty của Mỹ sản xuất cho các máy chủ trung tâm dữ liệu của mình thông qua Get-it, một công ty tái chế và tân trang thiết bị công nghệ thông tin trực thuộc tập đoàn thương mại Itochu.

Công ty điện toán đám mây này trước đây chỉ sử dụng các sản phẩm mới, và ban đầu dự kiến sẽ chi 150 triệu yên cho chip nhớ mới cho đơn hàng gần đây. Tuy nhiên, họ đã tiết kiệm được gần 30% chi phí bằng cách lựa chọn sử dụng linh kiện đã qua sử dụng.

Công ty cho biết quyết định này được hỗ trợ bởi quá trình thử nghiệm rộng rãi và thực tế là nhà sản xuất Mỹ vẫn cung cấp hỗ trợ ngay cả đối với các linh kiện đã qua sử dụng.

Một số công ty đang thay thế toàn bộ máy chủ bằng các máy chủ đã tân trang lại. Kyushu Hitachi Systems, một công ty con phát triển phần mềm của Hitachi, đã mua 11 máy chủ lắp ráp từ các linh kiện tái sử dụng vào tháng 7 để thử nghiệm trước khi triển khai dịch vụ cho khách hàng.

Một đại diện của Kyushu Hitachi Systems cho biết: “Việc chậm trễ trong việc mua sắm thiết bị mới đã trở thành một thách thức, gây áp lực lên tiến độ dự án."

Các nhà cung cấp phần cứng tân trang ngày càng chú trọng đến việc kiểm tra, chứng nhận và dịch vụ hỗ trợ để đảm bảo với khách hàng rằng thiết bị đã qua sử dụng có thể hoạt động đáng tin cậy tương đương với sản phẩm mới./.

Apple lên kế hoạch cho thuê iPhone với giá từ 17,99 USD/tháng Sau khi vượt qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản, khách hàng có thể chọn thuê iPhone hoặc Apple Watch với thời hạn 1-2 năm; các dòng máy tính Mac và iPad, thời gian thuê có thể lên tới 2-3 năm.