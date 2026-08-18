ByteDance ký thỏa thuận bảo vệ bản quyền AI với Hiệp hội Điện ảnh Mỹ

ByteDance và Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) ngày 17/8 đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ bản quyền trong những mô hình AI tạo video và hình ảnh của công ty Trung Quốc, vài tháng sau khi MPA phản đối cách ByteDance xử lý quyền sở hữu trí tuệ.

Thỏa thuận áp dụng đối với mô hình tạo video Seedance và mô hình tạo hình ảnh Seedream của ByteDance, sau khi MPA gửi thư yêu cầu công ty chấm dứt các hành vi bị cho là vi phạm bản quyền liên quan đến những công cụ này hồi tháng 2.

Disney và một số hãng phim khác hồi tháng 2 bày tỏ lo ngại các công cụ AI của ByteDance có thể tạo ra nội dung sử dụng hình ảnh các nhân vật được bảo hộ bản quyền hoặc hình ảnh giống người nổi tiếng mà chưa được cho phép.

Trong khi đó, ByteDance cho biết, các phiên bản mới của những mô hình này đã được bổ sung các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chặt chẽ hơn. Các mô hình trên được cung cấp thông qua một số dịch vụ của ByteDance, trong đó có TikTok, CapCut và Dreamina.

Trước đó, MPA đã phản đối ByteDance trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại rằng Seedance có thể tạo ra các nội dung sử dụng nhân vật trong phim điện ảnh và chương trình truyền hình đã được bảo hộ bản quyền mà không được sự cho phép của chủ sở hữu.

ByteDance và MPA cho hay hai bên sẽ tiếp tục hợp tác xây dựng các biện pháp bảo vệ nội dung có bản quyền, trong bối cảnh công nghệ AI không ngừng phát triển./.

ByteDance ra mắt công cụ AI tạo video, cạnh tranh với OpenAI ByteDance đã triển khai mô hình tạo video AI SeeDance 2.0 trên phạm vi toàn cầu thông qua ứng dụng CapCut, trong bối cảnh OpenAI thu hẹp dịch vụ Sora cho người dùng cá nhân.