Thắng thuyết phục Malaysia, thầy Kim vẫn cảnh báo học trò trước màn tái đấu

Sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia trên sân Kuala Lumpur ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng trở về Hà Nội để chuẩn bị cho màn tái đấu tại sân Mỹ Đình vào ngày 19/8.

Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với kết quả ở trận lượt đi trước Malaysia. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận các học trò đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện mặt sân và những vấn đề về chiến thuật trong hiệp 1.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào tối ngày 19/8 tại sân vận động Mỹ Đình. Huấn luyện viên đội tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe thừa nhận sức mạnh của đối thủ nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan trước màn tái đấu./.