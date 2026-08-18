Sáng 18/8, Lễ ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng được tổ chức tại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng.

Sự kiện đã mở ra thêm một kênh kết nối giữa cộng đồng công nghệ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của hai địa phương, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết việc ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo Daegu tại Đà Nẵng là dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ hợp tác giữa hai thành phố, đồng thời mở ra chương mới trong hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc hình thành các không gian hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những chủ trương được Đà Nẵng triển khai nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo Daegu tại Đà Nẵng có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Daegu mà còn tạo cầu nối để các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp hai địa phương tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường.

Đặc biệt, không gian này được kỳ vọng trở thành điểm giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiên tiến của Daegu, đồng thời kiến tạo môi trường hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp, tổ chức và viện nghiên cứu của Đà Nẵng và Daegu.

Đại diện doanh nghiệp của hai bên Đà Nẵng và Daegu trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác tại Lễ ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) ở Đà Nẵng. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng trở thành quốc gia phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tinh thần này được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong định hướng đó, Đà Nẵng tập trung hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối với các trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới, thu hút nguồn lực quốc tế, công nghệ tiên tiến và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đến đầu tư, hợp tác, phát triển tại thành phố.

Thông qua không gian này, Đà Nẵng kỳ vọng thúc đẩy thêm nhiều chương trình hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, thành phố thông minh, sản xuất thông minh, chuyển đổi số và công nghệ xanh. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu sâu hơn về thị trường Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác trong quá trình nghiên cứu, đầu tư và phát triển tại thành phố.

Dịp này, đại diện doanh nghiệp của hai bên Đà Nẵng và Daegu đã trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tạo thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc./.

Thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối doanh nghiệp theo nhóm ngành ưu tiên, tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại Việt Nam và nghiên cứu khả năng ký văn bản hợp tác giữa BTP với đối tác Việt Nam.