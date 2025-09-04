Mô hình AI có thể mở ra triển vọng mới trong việc chăm sóc mắt

Theo nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học Trung Quốc dẫn đầu và công bố trên tạp chí Nature Medicine, một mô hình nền tảng ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) tên là EyeFM có thể mở ra triển vọng mới trong việc chăm sóc mắt trên toàn thế giới.

EyeFM do Đại học Thanh Hoa và Đại học Giao thông Thượng Hải của Trung Quốc phối hợp với các cộng tác viên quốc tế tạo ra.

Đây là một hệ thống AI được đào tạo dựa trên 14,5 triệu hình ảnh nhãn khoa và các hồ sơ, bệnh án từ các bộ dữ liệu đa sắc tộc trên toàn cầu. Tổng cộng 44 bác sỹ chuyên khoa mắt của Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Đan Mạch, Guinea Xích đạo và Mỹ đã xác nhận hiệu quả của chương trình này.

Trong các thử nghiệm mù đôi và mù đơn đối với 668 bệnh nhân có nguy cơ cao tại Trung Quốc, 16 bác sỹ chuyên khoa mắt đã được sắp xếp ngẫu nhiên sử dụng EyeFM hoặc phương pháp chẩn đoán thông thường đối với bệnh võng mạc.

Phân tích ban đầu cho thấy EyeFM đã giúp tăng độ chính xác trong chẩn đoán bệnh lên 92,2% so với 75,4% ở nhóm đối chứng.

Các nhà nghiên cứu cũng bổ sung tính năng “phản hồi từ bác sỹ” cho EyeFM nhằm tăng tính chính xác của hệ thống này.

Tính năng “phản hồi từ bác sỹ” cho phép các bác sỹ cung cấp thông tin phản hồi chuyên môn, giúp các hệ thống y tế ứng dụng AI học hỏi và cải thiện theo thời gian. Do đó, EyeFM có thể sử dụng ở cả các phòng khám có ít nguồn lực và các bệnh viện chuyên khoa mắt.

Các công cụ AI tương tự trước đây thường chỉ học từ một loại dữ liệu, do đó chúng không thể xử lý thông tin đa dạng như bác sỹ. Chúng thường chỉ kiểm tra các hồ sơ cũ và không được thử nghiệm trước trong các trường hợp và cơ sở điều trị khác nhau. Hầu như không có công cụ nào được đưa vào thử nghiệm ngẫu nhiên, trong khi rất ít nghiên cứu có tính đến sự phối hợp giữa bác sỹ và AI.

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy các mô hình AI y tế lớn có thể hỗ trợ cả chăm sóc ban đầu và chuyên khoa, qua đó biến AI thành một công cụ thực hành lâm sàng hằng ngày hiệu quả./.

