Hà Nội bắt đầu khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh

Bắt đầu từ ngày 18/8 đến ngày 4/9, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn với mục tiêu 100% trẻ em, học sinh được khám sức khỏe trước thềm năm học mới.

Theo thống kê, toàn thành phố có hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh tại 4.776 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông và trường liên cấp sẽ được khám sức khỏe miễn phí.

Toàn bộ kinh phí khám sức khỏe được ngân sách thành phố bảo đảm theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Đáng chú ý, cùng với khám sức khỏe là bảo đảm lập mới, cập nhật nhập liệu, liên thông dữ liệu với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế, tích hợp thông tin khám sức khỏe vào Học bạ điện tử để quản lý sức khỏe của trẻ em, học sinh được liên tục theo vòng đời.

Để triển khai tốt công tác khám sức khỏe, Hà Nội huy động 168 cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời đáp ứng các điều kiện về công nghệ thông tin để lập mới, cập nhật nhập liệu, liên thông dữ liệu với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế. Quy trình khám được bố trí theo một chiều, bảo đảm khoa học, hạn chế ùn ứ các khu vực.

Kết quả khám và tư vấn chuyên môn dự kiến được thông báo tới cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi kết thúc khám. Những học sinh chưa thể tham gia theo lịch sẽ được nhà trường và trạm y tế rà soát để tổ chức khám bổ sung.

Địa điểm, lịch khám sức khỏe được tổ chức tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định hoặc theo hình thức khám bệnh, chữa bệnh lưu động do uỷ ban nhân dân phường, xã căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để quyết định. Điểm khám lưu động phải được bố trí hợp lý, thuận tiện cho trẻ em và học sinh, bảo đảm an ninh, đầy đủ nhân lực chuyên môn, thiết bị, vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn và các điều kiện khác.

Đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm ưu tiên tổ chức tại cơ sở giáo dục. Đối với nhóm trẻ em dưới 6 tuổi có thể tổ chức khám sức khỏe kết hợp trong buổi khám tiêm chủng tại Trạm Y tế hoặc khám tại trường mầm non, các nhóm trẻ gia đình do số lượng ít có thể tổ chức khám tập trung.

Toàn thành phố Hà Nội có hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh tại 4.776 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lịch các phường, xã tổ chức khám sức khỏe trong 03 ngày 18, 19, 20/8 gồm:

Ngày 18/8: Yên Hòa, Giảng Võ, Ngọc Hà, Kiến Hưng, Hà Đông, Dương Nội, Cửa Nam, Tương Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Bồ Đề, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Phú Diễn, Thượng Cát, Xuân Đỉnh, Tây Mỗ, Khương Đình, Phương Liệt, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Vĩnh Thanh, Gia Lâm, An Khánh, Dương Hòa, Hoài Đức...

Ngày 19/8: Láng, Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô, Giảng Võ, Ngọc Hà, Ba Đình, Kiến Hưng, Hà Đông, Dương Nội, Phú Lương, Phú Thượng, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Vĩnh Hưng, Bồ Đề, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Phú Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Xuân Đỉnh, Tây Mỗ, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Đại Thanh, Thanh Liệt, Nam Phù, Ngọc Hồi, Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Gia Lâm, Thuận An, An Khánh, Dương Hòa, Hoài Đức, Sơn Đồng, Cổ Đô, Bất Bạt, Quảng Oai, Yên Bài, Phú Nghĩa, Hòa Phú, Quảng Bị, Xuân Mai, Chương Mỹ…

Ngày 20/8: Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Láng, Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô, Giảng Võ, Ngọc Hà, Yên Nghĩa, Phúc Thịnh, Phù Đổng, Trần Phú, Hương Sơn, Mê Linh, Tiến Thắng, Hương Sơn, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Trung Giã, Nội Bài, Đoài Phương, Hạ Bằng, Chương Dương, Hòa Xá, Ứng Hòa, Ứng Thiên…

Để chuẩn bị toàn diện cho công tác khám sức khỏe trẻ em, học sinh, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức tập huấn chuyên môn, thống nhất quy trình và chuẩn hóa việc nhập dữ liệu cho đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ công nghệ thông tin và lực lượng y tế trường học trước khi triển khai.

Việc khám sức khỏe cho người dân được triển khai theo tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW, do Bộ Chính trị ban hành ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động". Đây là định hướng quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội./.

Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trước năm học mới 2026-2027 Từ ngày 18/8 đến 4/9, Hà Nội đặt mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho 100% trẻ em, học sinh trước năm học mới, đồng thời số hóa kết quả khám để quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh lâu dài.