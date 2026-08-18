Diễn tập thực chiến UAV “Make in Vietnam”: Lập lá chắn bảo vệ vùng trời Tổ quốc

Từ bài học sự cố tại sân bay Tân Sơn Nhất, cuộc diễn tập thực chiến của Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam khẳng định bước tiến của UAV nội địa trong việc bảo vệ không gian tầm thấp.

Sự cố phương tiện bay không người lái xâm nhập trái phép vùng trời làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào tối 11/8 vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp bách về an ninh, an toàn không gian tầm thấp.

Trước yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng một lá chắn phòng thủ chủ động tại các sân bay và mục tiêu trọng yếu, ngày 18/8, tại Khu dự án Công nghệ cao thuộc xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam (VASA) đã tổ chức “Chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian tầm thấp”. Sự kiện hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2026) và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Kịch bản diễn tập được xây dựng theo chuỗi tình huống tác chiến liên hoàn đa lớp. Ngay khi phát hiện phương tiện lạ tiếp cận vùng cấm, hệ thống trinh sát camera AI và tầm nhiệt lập tức truyền dữ liệu thời gian thực về đài chỉ huy, kích hoạt biện pháp áp chế điện tử để vô hiệu hóa mục tiêu./.