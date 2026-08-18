Giải chạy trực tuyến quy mô lớn nhất Việt Nam hướng mốc 1 triệu người tham gia

Ngày 18/8, Ban tổ chức UpRace chính thức công bố mùa giải thứ 8 với thông điệp "Run for a Rising Việt Nam - Sải bước vì một Việt Nam vươn mình," cùng kỳ vọng cộng đồng UpRace sẽ chính thức chạm mốc một triệu người trong mùa thứ 8.

Đặc biệt, UpRace 2026 sẽ có tới hai sự kiện chạy bộ trực tuyến gồm UpRace Summer Challenge, diễn ra từ ngày 21/8 đến 4/9/2026, và UpRace Flagship Event, kéo dài từ ngày 10/10 đến 1/11/2026.

Theo ban tổ chức, ứng dụng UpRace phiên bản mới được ra mắt, cho phép các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng chủ động khởi tạo, thiết kế và vận hành các hoạt động thể thao trực tuyến phù hợp theo nhu cầu và quy mô.

Bên cạnh việc ghi nhận thành tích ở cả ba bộ môn bơi lội - đạp xe - chạy bộ, UpRace tiếp tục mở rộng vai trò như một nền tảng kết nối cộng đồng, với các tính năng hỗ trợ tổ chức sự kiện thể thao trực tuyến và theo dõi tác động từ các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR).

Các đối tác ký kết hợp tác với UpRace. (Ảnh: UpRace)

Đặc biệt, từ năm 2026, mô hình này sẽ chứng kiến nhiều thay đổi, khi UpRace chuyển mình thành một hệ sinh thái. Trên nền tảng UpRace, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể thiết kế những thử thách dành riêng cho nhân viên, bất kỳ trường học hay câu lạc bộ nào có thể khởi xướng hoạt động dành riêng cho sinh viên và hội viên của mình.

Điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động trên UpRace không còn chỉ do VNG khởi xướng mà có thể được tạo ra và tiếp nối bởi tất cả các cộng đồng - doanh nghiệp - trường học - Câu lạc bộ trong hệ sinh thái.

Nguồn quỹ huy động từ giải chạy này sẽ tiếp tục được dành cho hai tổ chức xã hội đã đồng hành cùng dự án nhiều năm qua: Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo (tiền thân là Quỹ học bổng Vừ A Dính) và Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam (VASPD) - được hợp nhất từ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Sau bảy mùa giải, cộng đồng UpRace đã cùng nhau hoàn thành 27 triệu km chạy và đóng góp được hơn 36 tỷ đồng cho các tổ chức xã hội. Phía sau mỗi kilomet tích lũy được là những nguồn lực được chuyển hóa thành các hỗ trợ cụ thể cho nhiều nhóm thụ hưởng.

Chia sẻ về UpRace 2026, bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: "Sau bảy mùa, bên cạnh những con số về kilomet hay nguồn quỹ gây dựng được, giá trị UpRace trân trọng nhất chính là một cộng đồng bền bỉ cùng nhau duy trì những hành động tích cực. Bước sang mùa thứ 8, chúng tôi kỳ vọng mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ chủ động tiếp nối tinh thần UpRace theo cách của riêng mình, cùng nhau tạo nên nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng"./.

Đoàn Văn Hậu trở thành đại sứ giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace Tuyển thủ Đoàn Văn Hậu trong vai trò đại sứ giải chạy UpRace, mong muốn thu về 6 tỷ đồng cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.