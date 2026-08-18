ASIAD 2026: Nhật Bản thắp lửa, chính thức đếm ngược tới ngày khai mạc

Ngày 18/8, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) đã tổ chức Lễ thắp lửa tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, chính thức khởi động hành trình rước đuốc và đánh dấu mốc đếm ngược một tháng trước ngày khai mạc đại hội thể thao lớn nhất châu lục.

Vận động viên điền kinh Nhật Bản Yoshihide Kiryu – người từng giành Huy chương Bạc nội dung tiếp sức 4x100m nam tại Olympic Rio 2016 - đã thực hiện nghi thức thắp đuốc từ đài lửa của sân vận động.

Đây cũng chính là đài lửa từng được sử dụng tại các kỳ đại hội mà Nhật Bản đã đăng cai là ASIAD 1958 và Olympic Tokyo 1964.

Tham dự buổi lễ có Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto, cùng các quan chức Ban tổ chức ASIAD 2026.

Ông Omura nhấn mạnh đại hội là dịp thúc đẩy tinh thần đoàn kết và hòa bình ở châu Á thông qua thể thao. Phó Tổng thư ký Ban tổ chức Kazuhiro Yagi khẳng định công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn cuối.

Theo kế hoạch, ngày 20/8, một lễ thắp lửa tương tự sẽ được tổ chức tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, thành phố từng đăng cai ASIAD 1994.

Hai ngọn lửa từ Tokyo và Hiroshima sẽ được đưa về Nagoya, thủ phủ tỉnh Aichi, và hợp nhất vào ngày 22/8 trước khi chính thức bắt đầu hành trình rước đuốc.

Huyền thoại vật tự do Nhật Bản Saori Yoshida - người từng 3 lần giành Huy chương Vàng Olympic - sẽ là người chạy đầu tiên trong hành trình rước đuốc tại Aichi.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/9-4/10 với các nội dung thi đấu chủ yếu được tổ chức tại Nagoya và tỉnh Aichi.

Một số môn sẽ diễn ra tại Tokyo, Gifu, Shizuoka và Osaka. Đại hội dự kiến quy tụ khoảng 15.000 vận động viên và quan chức, quy mô lớn hơn cả số lượng vận động viên và quan chức tại một số kỳ Olympic.

Bên cạnh những môn thể thao quen thuộc như điền kinh, bơi lội và bóng đá, đại hội năm nay sẽ có thêm các môn như võ thuật tổng hợp (MMA), padel, teqball và taekwondo ảo.

Thể thao điện tử (Esports) tiếp tục góp mặt sau khi lần đầu được đưa vào chương trình tranh huy chương tại ASIAD Hàng Châu 2023.

Một số gương mặt đáng chú ý tại đại hội gồm tay vợt Philippines Alexandra Eala, vận động viên cricket 15 tuổi người Ấn Độ Vaibhav Sooryavanshi và “kình ngư” Trung Quốc Yu Zidi, người sẽ tròn 14 tuổi vào tháng 10 tới.

Cùng với công tác thi đấu, việc bố trí nơi ăn ở cho các đoàn cũng đang được hoàn tất. Ban tổ chức đã thuê tàu du lịch Costa Serena của Italy làm nơi lưu trú cho khoảng 5.000 vận động viên.

Khoảng 2.000 vận động viên và quan chức khác dự kiến ở các khu nhà gỗ dạng container tại khu vực Garden Pier ở Nagoya, trong khi những thành viên còn lại sẽ lưu trú tại các khách sạn.

Ban tổ chức cho biết việc sử dụng các hình thức lưu trú tạm thời nhằm tiết kiệm chi phí và mang đến trải nghiệm khác biệt cho các vận động viên.

Tàu Costa Serena dự kiến được sử dụng trong thời điểm Nhật Bản bước vào mùa bão, song ban tổ chức khẳng định đã tính đến các phương án nhằm bảo đảm an toàn và điều kiện lưu trú cho các đoàn./.

Việt Nam phát triển thể thao trọng điểm, nâng tầm cạnh tranh ở ASIAD và Olympic Thể thao Việt Nam hướng đến mục xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, có bản lĩnh thi đấu, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASIAD và Olympic.