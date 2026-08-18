Cơ hội săn BIB ưu đãi tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Mùa giải thứ 5 của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 sắp trở lại, tiếp tục mang đến hành trình kết hợp thể thao, âm nhạc, văn hóa, ẩm thực và du lịch tại xứ Sen hồng. Cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, giải chạy hứa hẹn trở thành điểm hẹn của hàng nghìn runner trong nước và quốc tế vào tháng 10 này.

Những chiếc vé hấp dẫn của giai đoạn Regular đang chờ đón

Sức nóng của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đã được khẳng định ngay từ những ngày đầu mở bán. Chỉ sau một tháng triển khai giai đoạn Early Bird, giải đấu đã ghi nhận gần 12.000 vận động viên đăng ký tham gia, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện đối với cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế.

Tiếp nối thành tích ấn tượng này, giai đoạn bán vé Regular chính thức diễn ra từ ngày 13/08 đến 17/09/2026, mở ra cơ hội để các runner tiếp tục sở hữu BIB và lên kế hoạch chinh phục cung đường Đồng Tháp. Đây cũng là dịp để người tham gia hòa mình vào không khí sôi động của mùa hội thể thao, giải trí và trải nghiệm đặc sắc diễn ra vào tháng 10 tới.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn, được thiết kế cho nhiều nhóm đối tượng tiếp tục là điểm nhấn của mùa giải năm nay, tạo điều kiện để đông đảo người yêu chạy bộ dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm sự kiện. Ở giai đoạn mở bán hiện tại, khách hàng VPBank Private và VPBank Diamond tiếp tục được hưởng mức ưu đãi lên tới 40% giá BIB khi đăng ký mua qua ứng dụng VPBank NEO, tương đương chi phí tham gia chỉ từ 345.000 đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng phân khúc VPBank Prime tiếp tục được hưởng ưu đãi 35% giá BIB, trong khi chủ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế VPBank được hưởng mức ưu đãi 30% khi đăng ký mua BIB trên cổng website chính thức của giải chạy.

Không chỉ khách hàng VPBank, những runner thân thiết, từng đồng hành cùng giải chạy cũng được tri ân với chính sách ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho các mùa giải trước. Đối với vận động viên đã tham gia 2 mùa được giảm 20% phí đăng ký, trong khi những người đã đồng hành trên 2 mùa được hưởng mức giảm 30%. Các câu lạc bộ và nhóm chạy cũng có thể hưởng ưu đãi theo số lượng thành viên, với mức giảm từ 5% đến 20%.

Với những tín đồ thể thao từng tham gia VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon, giá trị của một chiếc BIB không chỉ nằm ở con số trên vé.

Anh Minh Bảo, một runner đến từ Thành phố Hồ Chí Minh từng tham gia liên tục qua các mùa giải 2024 và 2025 cho biết: “Mình đã tham gia khá nhiều giải chạy ở cả trong nước và quốc tế, và sau hai mùa VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2024 và 2025, mình thực sự rất ấn tượng và yêu thích không khí của giải. Không chỉ có đường chạy đẹp, cảm giác được chạy giữa không gian đất trời, sông nước miền Tây rất đặc biệt, mà người dân Đồng Tháp cũng cực kỳ thân thiện, nhiệt tình. Vì vậy, năm nay vừa mở bán là mình đăng ký ngay và rủ thêm mấy người bạn cùng về Đồng Tháp. Tụi mình có kế hoạch vừa tham gia giải chạy, rồi tranh thủ du lịch khám phá xung quanh thêm một hai ngày.”

Mỗi cự ly là mỗi hành trình viết nên câu chuyện độc đáo của từng động viên

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 mang đến 4 cự ly 5KM, 10KM, Half marathon (21KM) và Marathon (42KM), đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đam mê môn thể thao chạy bộ. Các cự ly được đo đạc và kiểm định theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn và độ chính xác của đường chạy.

Không chỉ chinh phục cự ly, runner còn được tận hưởng hành trình sải bước giữa thiên nhiên xanh mát và những khung cảnh đặc trưng của Đất Sen Hồng. (Ảnh: Vietnam+)

Với những runner chinh phục 42KM và 21KM, mỗi kilomet là một thử thách về sức bền, tốc độ và khả năng kiểm soát thể lực. Cung đường càng dài, thử thách càng lớn, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội hơn để mỗi runner khám phá giới hạn của bản thân.

Trong khi đó, 10KM và 5KM mang đến lựa chọn phù hợp cho người chạy phong trào, mới bắt đầu hoặc những ai muốn tận hưởng đường chạy theo cách nhẹ nhàng hơn. Trên hành trình ấy, mỗi vận động viên sẽ có dịp chạy qua những công trình biểu tượng hay dưới những tán dừa, lũy tre, ngắm những cánh đồng phù sa, những đàn cò trắng bay phía xa, đi qua những không gian làng quê yên bình và cảm nhận nhịp sống đặc trưng của miền Tây sông nước hữu tình. Đường chạy vì thế không chỉ là nơi đo đếm thành tích, mà còn trở thành hành trình kết nối con người với thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng địa phương.

Đặc biệt, Kun Fun Run 800m mở rộng ngày hội đến các vận động viên nhí và gia đình, góp phần truyền cảm hứng vận động cho thế hệ trẻ. Từ những bước chạy đầu tiên của các em nhỏ đến những cột mốc 42KM của các runner giàu kinh nghiệm, tinh thần chung vẫn là khuyến khích mọi người tìm thấy niềm vui trong vận động và xây dựng lối sống năng động.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng đường chạy, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 còn được xây dựng như một lễ hội thể thao, giải trí và trải nghiệm dành cho cộng đồng yêu thể thao. Trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, runner sẽ có cơ hội khám phá khu Expo sôi động với nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực đặc sắc và các không gian kết nối cộng đồng.

Điểm nhấn của sự kiện là đêm nhạc mang dấu ấn VPBank với dàn line-up vô cùng hấp dẫn, hứa hẹn mang đến những cảm xúc bùng nổ cho người tham dự. Đặc biệt, nhiều trải nghiệm và dấu ấn độc đáo khác của mùa giải năm nay cũng đang dần được Ban Tổ chức hé lộ. Những bất ngờ thú vị sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới, góp phần tạo nên một mùa giải đáng nhớ cho hàng chục nghìn runner trong nước và quốc tế.

Một giải chạy trọn vẹn không chỉ cần một cung đường tốt mà còn phải tạo ra những khoảnh khắc đủ đáng nhớ để runner muốn chia sẻ, kết nối và quay trở lại. Đây cũng là định hướng mà VPBank theo đuổi khi đồng hành cùng VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon qua 5 mùa giải.

Không dừng lại ở việc tổ chức một sự kiện thể thao quy mô lớn, VPBank mong muốn cùng Đồng Tháp xây dựng giải chạy trở thành một sự kiện thường niên tiêu biểu của địa phương nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung; qua đó góp phần thúc đẩy thể thao, văn hóa và du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người miền Tây đến đông đảo du khách.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 sẽ diễn ra từ ngày 09-11/10/2026 tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Mùa giải thứ 5 đang đến gần cũng là lúc các runner đang háo hức săn cho mình những chiếc vé giá trị với loạt ưu đãi hấp dẫn và lên lịch cho một chuyến đi thật đáng nhớ./.