Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 18/8: Thái Lan quyết đấu Singapore

Vào lúc 20 hôm nay (ngày 18/8), ASEAN Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra với bán kết lượt về giữa Thái Lan và Singapore trên sân Rajamangala.

Thái Lan đang có lợi thế rất lớn trong cuộc so tài này khi có chiến thắng đậm 3-1 ngay trên sân của Singapore ở lượt đi.

Kết quả này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Anthony Hudson có được sự thoải mái trong cuộc tái đấu này.

Bên kia chiến tuyến, Singapore dù đang gặp nhiều bất lợi nhưng vẫn đang rất quyết tâm tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách tại Thái Lan.

Huấn luyện viên trưởng Gavin Lee cho rằng bàn thắng rút ngắn tỷ số đã giúp đội tuyển Singapore duy trì hy vọng trước trận lượt về tại Rajamangala.

Tuy nhiên, để lật ngược tình thế, đội tuyển Singapore phải thắng cách biệt 3 bàn, hoặc ít nhất thắng cách biệt 2 bàn để kéo đối thủ vào hiệp phụ.

Đây chắc chắn sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà Thái Lan đang thể hiện phong độ ấn tượng tại giải đấu năm nay.

Họ giành chiến thắng cả 5 trận đấu đã qua, ghi 11 bàn thắng và chỉ mới thủng lưới đúng 1 lần./.

Lịch thi đấu chi tiết lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 Trận đấu lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia được tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào lúc 20g ngày 19/8.