Nhận định bán kết lượt về Thái Lan vs Singapore: Vé chung kết cho 'Voi Chiến'!

Sau chiến thắng với cách biệt “an toàn” 3-1 ngay trên sân của Singapore ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan đang đứng trước cơ hội có lần thứ 12 góp mặt ở chung kết của sân chơi khu vực Đông Nam Á.

Để ngăn người Thái thiết lập kỷ lục mới, nhiệm vụ của đội tuyển Singapore là phải tìm kiếm một chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở trận đấu lượt về.

Kịch bản để thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee giải được “bài toán” này ngay trên “chảo lửa” Rajamangala của đối phương dường như kém khả thi. Lần gần nhất “Sư tử Biển” được hưởng niềm vui chiến thắng trước người Thái đã cách đây… 14 năm - kể từ chiến thắng 3-1 tại AFF Cup năm 2012.

Không chỉ thống kê lịch sử, phong độ hiện tại cũng không đứng về phía Singapore. Ở trận lượt đi, đội tuyển Đảo quốc Sư tử để Thái Lan sớm vượt lên dẫn trước với cách biệt 2 bàn chỉ sau chưa đầy 30 phút bóng lăn.

Việc tự đẩy mình vào thế khó khiến Singapore buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, từ đó tạo điều kiện để đội bóng xứ Chùa Vàng dễ dàng thiết lập thế trận phòng ngự phản công sở trường, khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự với tốc độ của những tiền đạo như Teerasak, Seksan Ratree hay Yotsakorn.

Singapore (áo đỏ) nhận 2 bàn thua chóng vánh ở trận bán kết lượt đi. (Ảnh: FA Thailand)

Huấn luyện viên trưởng Anthony Hudson còn khẳng định ông cảm thấy tiếc nuối khi số bàn thắng của Thái Lan ở trận lượt đi chỉ dừng ở con số 3. Sự đáng sợ của “Voi Chiến” đã được thể hiện ở việc họ không cần kiểm soát bóng nhiều nhưng vẫn có thể trừng phạt đối phương từ những đòn phản công sắc bén.

Với Singapore, thất bại 1-3 ở trận lượt đi sẽ buộc thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee phải dâng cao tấn công ngay tại Rajamangala - một kịch bản mạo hiểm trước khả năng phản công đã được thể hiện của người Thái.

Để mơ về một cuộc “lật đổ” trên đất Thái Lan, huấn luyện viên Gavin Lee cùng các học trò cần giải “bài toán” về khả năng tận dụng cơ hội.

Ở trận lượt đi, Singapore cầm bóng đến 72% nhưng chỉ một lần đưa được bóng vào lưới. Thậm chí khi có cơ hội trên chấm phạt đền 11m, Shawal Anuar cũng không thể chiến thắng “người gác đền” bên phía Thái Lan.

Niềm hy vọng của “Sư tử Biển” ở trận lượt về một lần nữa được đặt vào Ilhan Fandi, chân sút đã ghi bàn rút ngắn cách biệt ở trận lượt đi. Bên cạnh đó, sự trở lại quan trọng ở tuyến giữa của tiền vệ nhập tịch Song Ui Young - cầu thủ gốc Hàn Quốc đã vắng mặt ở trận lượt đi - cũng được kỳ vọng sẽ gia tăng chất lượng cho mặt trận tấn công của đội tuyển Đảo quốc Sư tử.

Về phía Thái Lan, khoảng cách 2 bàn là điều kiện hoàn hảo để thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson tiếp tục “giăng bẫy” khi được thi đấu trên sân nhà.

Một chút lo lắng của “Voi Chiến” trước trận đấu là việc tiền đạo chủ lực Teerasak Poeiphimai - chân sút đã lập cú đúp ở lượt đi - có thể vắng mặt khi gặp vấn đề ở cổ chân. Tiền đạo dự bị Patrik Gustavsson có thể là sự lựa chọn ở trận lượt về.

Chấn thương và thẻ phạt cũng sẽ là một vấn đề mà huấn luyện viên Anthony Hudson cùng các cộng sự trong ban huấn luyện của Thái Lan cần tính toán ở trận lượt về trên sân Rajamangala.

Huấn luyện viên Anthony Hudson sẽ thực hiện xoay tua đội hình ở trận lượt về. (Ảnh: FA Thailand)

Ngoài trường hợp chấn thương của tiền đạo Teerasak, hai trụ cột quan trọng của “Voi Chiến” là Sarach Yooyen và Yotsakon Burapha đều đã dính thẻ vàng ở trận bán kết lượt đi và sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt đi nếu nhận thêm án phạt.

Trước trận lượt về, huấn luyện viên Anthony Hudson cũng khẳng định ông sẽ thực hiện một số sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Xoay tua đội hình đang là sở trường của vị chiến lược gia người Anh ở ASEAN Cup năm nay. Ở trận bán kết lượt đi, “thuyền trưởng” của Thái Lan đã thực hiện 6 sự thay đổi so với đội hình ở trận thắng Myanmar tại vòng bảng.

Singapore sẽ vùng lên mạnh mẽ ở trận lượt về để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên với năng lực và bản lĩnh đã được thể hiện kể từ đầu giải, “Voi Chiến” Thái Lan nhiều khả năng sẽ bảo toàn được lợi thế và giành quyền góp mặt ở trận chung kết thứ 4 liên tiếp.

Dự đoán: Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt về./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 18/8: Thái Lan quyết đấu Singapore Đội tuyển Singapore buộc phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn để kéo Thái Lan vào hiệp phụ mới có thêm hy vọng góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026.