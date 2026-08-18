Đồng bằng sông Cửu Long có Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo đầu tiên

Ngày 18/8, Trường Đại học Nam Cần Thơ công bố, ra mắt Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC (DNC-IRAI) và Công ty Cổ phần Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo.

Viện được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ về robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, cho biết nhà trường xây dựng chuỗi giá trị “Đào tạo-Nghiên cứu-Phát triển công nghệ-Thử nghiệm-Chuyển giao-Thương mại hóa.”

Mô hình này nhằm đưa nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, công nghệ phải tạo ra sản phẩm và sản phẩm phải tạo ra giá trị cho xã hội. Vì vậy, việc đưa vào vận hành Viện DNC-IRAI với các phòng thí nghiệm về lập trình robot và AI, thiết kế và thử nghiệm robot, phát triển ứng dụng robot cùng xưởng chế tạo robot là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng của nhà trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Viện Nghiên cứu robot và Trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Viện sẽ phối hợp với các khoa chuyên ngành để hỗ trợ sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hành, nghiên cứu. Người học có thể tham gia đồ án, luận văn và luận án gắn với các bài toán công nghệ thực tế. Viện cũng dự kiến mở các chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo.

Điểm đáng chú ý là hoạt động nghiên cứu được định hướng gắn với những nhu cầu cụ thể của Đồng bằng sông Cửu Long. Các lĩnh vực được lựa chọn gồm nông nghiệp thông minh, robot hỗ trợ y tế và tự động hóa sản xuất, dịch vụ. Viện còn nghiên cứu lập bản đồ số, bản sao số và các ứng dụng công nghệ phục vụ du lịch.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Chí Ngôn, Giám đốc Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo cho biết, bên cạnh đào tạo dài hạn, Viện sẽ tổ chức các chương trình ngắn hạn về ứng dụng AI, lập trình robot và vận hành hệ thống tự động.

Các chương trình hướng tới người học, doanh nghiệp và cộng đồng, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ mới trong khu vực.

Ra mắt mô hình hình robot MC - Lễ tân. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Cùng với Viện, Công ty Cổ phần Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo Đại học Nam Cần Thơ sẽ tạo cầu nối giữa nhà trường, nhà khoa học, người học với doanh nghiệp và thị trường.

Công ty tập trung vào AI, robot, tự động hóa, phần mềm, dữ liệu, BIM/GIS, bản sao số và chuyển đổi số. Mô hình này hướng tới đưa kết quả nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm, tiến tới thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa. Qua đó, các sản phẩm khoa học, công nghệ có thể tạo ra giá trị kinh tế và xã hội từ những bài toán thực tiễn.

Việc ra mắt DNC-IRAI góp phần bổ sung một địa chỉ đào tạo và nghiên cứu công nghệ chuyên sâu cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Mô hình này cũng tạo thêm cơ hội kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường lao động. Trong dài hạn, những cơ sở đào tạo chuyên sâu như vậy sẽ góp phần hình thành nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ mới.

Đây là nguồn lực quan trọng để Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới./.

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