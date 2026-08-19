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Lật tẩy chiêu trò giấu doanh thu hơn 100 tỷ đồng của vợ chồng Phú Lê

Liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn và vi phạm quy định kế toán, Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng vợ là Lã Thúy Kiều vừa bị Công an Thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam.

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Lật tẩy chiêu trò giấu doanh thu hơn 100 tỷ đồng của vợ chồng Phú Lê
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Bản tin 60s ngày 19/8/2026 gồm những nội dung sau:

Lật tẩy chiêu trò giấu doanh thu hơn 100 tỷ đồng của vợ chồng Phú Lê.

Hà Nội kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất trước tình hình mưa lớn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh gặp sự cố té ngã trên sân khấu Miss World.

Sân bay Liên Khương chính thức mở cửa đón chuyến bay đầu tiên sau 5 tháng.

Toàn bộ học sinh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa.

Mỹ chỉ trích Israel không kích Syria, cảnh báo “leo thang không cần thiết”.

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz.

Nga thử nghiệm tàu ngầm mang ngư lôi hạt nhân Poseidon đầu tiên./.

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