Bản tin 60s ngày 19/8/2026 gồm những nội dung sau:

Lật tẩy chiêu trò giấu doanh thu hơn 100 tỷ đồng của vợ chồng Phú Lê.

Hà Nội kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất trước tình hình mưa lớn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh gặp sự cố té ngã trên sân khấu Miss World.

Sân bay Liên Khương chính thức mở cửa đón chuyến bay đầu tiên sau 5 tháng.

Toàn bộ học sinh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa.

Mỹ chỉ trích Israel không kích Syria, cảnh báo “leo thang không cần thiết”.

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz.

Nga thử nghiệm tàu ngầm mang ngư lôi hạt nhân Poseidon đầu tiên./.