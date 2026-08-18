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Houthi tung UAV tấn công nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia

Lực lượng Houthi ngày 18/8 tuyên bố đã sử dụng một số thiết bị bay không người lái để tấn công vào nhà máy lọc dầu Aramco ở Jazan, miền Nam Saudi Arabia.

Viết Thành
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Houthi tung UAV tấn công nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Houthi tấn công nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia.

Tổng thống Trump đăng bản đồ gọi eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ.

Mỹ và Israel nhất trí thúc đẩy giải giáp Hamas.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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