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Mỹ chỉ trích Israel không kích Syria, cảnh báo "leo thang không cần thiết"

Đặc phái viên Mỹ về Syria và Iraq Tom Barrack xác nhận Israel đứng sau các cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

Viết Thành
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Mỹ chỉ trích Israel không kích Syria, cảnh báo "leo thang không cần thiết"
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ chỉ trích Israel không kích Syria, cảnh báo “leo thang không cần thiết”.

Qatar kỳ vọng thỏa thuận Hormuz mở đường nối lại đàm phán Mỹ-Iran.

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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