Đảng viên trẻ vùng cao Điện Biên tiên phong mở lối thoát nghèo

Với sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đội ngũ đảng viên trẻ ở vùng cao Điện Biên đang phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế và các phong trào thi đua tại cơ sở.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, họ không chỉ tạo sinh kế cho gia đình mà còn góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phát huy tinh thần đảng viên đi trước

Sinh ra và lớn lên ở xã vùng cao Sính Phình (tỉnh Điện Biên), trước đây, cuộc sống của anh Giàng A Kỷ (đảng viên Chi bộ thôn Háng Đề Dê) chủ yếu phụ thuộc vào ruộng lúa, nương ngô. Tuy nhiên, do địa hình vùng núi cao, nguồn nước khan hiếm khiến sản xuất nông nghiệp thường xuyên gặp khó khăn. Những năm hạn hán, cây trồng kém năng suất, gia đình anh Kỷ cũng như nhiều hộ dân trong vùng đều gặp khó khăn.

Phát huy tinh thần đảng viên “đi trước,” anh Giàng A Kỷ mạnh dạn vay vốn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, nhờ đó đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2022, anh Kỷ bàn với vợ vay tiền mua 8 con dê giống về nuôi.

Ban đầu do chưa có kinh nghiệm, anh tự tìm hiểu kỹ thuật qua sách báo và tìm đến cán bộ thú y khi đàn dê mắc bệnh. Anh Kỷ tâm sự, những ngày đầu, việc chăn nuôi dê không tránh khỏi khó khăn.

Dê con bị lạnh, có con mắc bệnh, thức ăn mùa đông cũng khan hiếm. Anh đã học cách làm chuồng kín gió, dự trữ cỏ khô, chăm sóc và phòng bệnh cho đàn dê. Kiên trì học hỏi, sau gần 4 năm, đàn dê của gia đình anh sinh trưởng tốt. Từ 8 con ban đầu đến nay đàn dê của gia đình anh Kỷ phát triển ổn định và đã tăng lên hơn 100 con.

Theo anh Kỷ, dê phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình ở Sính Phình, nguồn thức ăn tương đối sẵn có và đầu ra ổn định. Thời gian tới, anh dự định mở rộng chuồng trại, nâng đàn lên khoảng 150 con.

Ngoài nuôi dê, gia đình anh còn kết hợp nuôi gia cầm và đào ao thả cá trên diện tích hơn 600m2. Mô hình kinh tế tổng hợp mang lại thu nhập trên 120 triệu đồng mỗi năm; đồng thời trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân đến tham quan, học hỏi.

Từ kinh nghiệm của mình, anh Kỷ thường xuyên hướng dẫn các hộ trong bản cách làm chuồng, chăm sóc, phòng bệnh và dự trữ thức ăn cho dê. Nhiều hộ đã bắt đầu phát triển đàn dê, từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa.

Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, cuộc sống của đảng viên trẻ Giàng A Kỷ, đã ổn định. Mô hình kinh tế tổng hợp không chỉ giúp gia đình anh từng bước cải thiện kinh tế mà còn mở ra hướng phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương; góp phần thúc đẩy giảm nghèo tại xã vùng cao Sính Phình.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Bản Tát Hẹ có hơn 50 hộ với trên 230 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Hơn 10 năm trước, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu dựa vào cây ngô, cây sắn nhưng hiệu quả kinh tế thấp.

Đảng viên Vàng A Đa, bản Tát Hẹ, xã Mường Ảng đã mạnh dạn chuyển diện tích nương ngô, nương sắn kém hiệu quả sang trồng cà phê, mắc ca cho hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Những năm gần đây, diện mạo bản vùng cao đã có nhiều thay đổi. Những nương càphê, mắcca và cây ăn quả xanh tốt trải dài trên các triền đồi đang trở thành hướng phát triển kinh tế mới của người dân.

Đến bản Tát Hẹ hôm nay, từ xa mọi người đã thấy bạt ngàn màu xanh của càphê, mắcca và nhiều loại cây ăn quả khác. Đóng góp vào sự thay đổi đó có vai trò tiên phong của đảng viên, trưởng bản Vàng A Đa.

Đảng viên trẻ Vàng A Đa (sinh năm 1992, trưởng bản Tát Hẹ, xã Mường Ảng) đã mạnh dạn chuyển diện tích nương ngô, nương sắn kém hiệu quả sang trồng càphê, mắcca. Anh Vàng A Đa cho biết, năm 2015, anh tốt nghiệp chuyên ngành Trồng trọt, Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Điện Biên (nay là Trường Cao đẳng Điện Biên) trở về quê.

Anh đã mạnh dạn chuyển đổi gần 6ha đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng càphê xen mắcca. Từ vốn kiến thức được học ở nhà trường và kinh nghiệm tích lũy trong thực tế, anh áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, chú trọng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Nhờ đó, mô hình phát triển ổn định, mang lại cho gia đình thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Hiệu quả từ mô hình đã tạo niềm tin để anh tiếp tục vận động người dân trong bản chuyển đổi cây trồng.

“Không chỉ là đảng viên, với vai trò trưởng bản, tôi luôn gương mẫu làm trước để bà con thấy hiệu quả và làm theo. Khi người dân mạnh dạn thay thế những cây trồng kém hiệu quả bằng cây trồng có giá trị kinh tế cao, thu nhập được nâng lên, đời sống của cả bản sẽ ngày càng tốt hơn,” anh Đa chia sẻ.

Đi đầu trong phát triển kinh tế, anh Vàng A Đa còn phát huy vai trò của người đảng viên, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ những nương ngô, nương sắn kém hiệu quả được thay bằng màu xanh của càphê, mắcca, cây ăn quả đang mở ra hướng phát triển mới cho người dân Tát Hẹ. Đến nay, toàn bản đã có hơn 100ha càphê, mắcca và cây ăn quả, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Những mô hình trên cho thấy vai trò tiên phong của đảng viên trẻ trong phát triển kinh tế ở cơ sở tại tỉnh Điện Biên ngày càng rõ nét. Họ không chỉ làm kinh tế hiệu quả cho gia đình mà còn trực tiếp hướng dẫn, vận động người dân cùng phát triển sản xuất.

Nhận xét về mô hình phát triển kinh tế của hai đảng viên trẻ Giàng A Kỷ và Vàng A Đa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Lò Xuân Hạnh khẳng định đây là những mô hình tạo sự lan tỏa, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên là đảng viên trên địa bàn xã Sính Phình, Mường Ảng nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.

Thời gian qua, nhiều đoàn viên là đảng viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm và nhân rộng các mô hình phù hợp, góp phần thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển kinh tế bền vững.

Những năm gần đây, để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn tỉnh Điện Biên duy trì nhiều chương trình đồng hành; trong đó có hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Đã có hơn 18.500 lượt đoàn viên, thanh niên được vay vốn ưu đãi, với tổng dư nợ gần 1.350 tỷ đồng./.

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