Thái Nguyên: Diện mạo mới trên quê hương cách mạng Phú Đình

Phú Đình là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nằm ở trung tâm An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, với 30 điểm di tích lịch sử. Phát huy truyền thống quê hương, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng-an ninh, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Từ những điểm di tích lịch sử đến những đồi chè VietGAP, các trang trại chăn nuôi, sản phẩm OCOP và dịch vụ du lịch cộng đồng, Phú Đình đang từng bước tạo dựng diện mạo mới trên quê hương cách mạng.

Phát huy giá trị ATK, gắn du lịch lịch sử với nông nghiệp và đời sống

Là trung tâm của Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, xã Phú Đình có nhiều lợi thế để phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và cộng đồng. Nơi đây lưu giữ nhiều địa danh gắn với những dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam như đồi Tỉn Keo - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; cụm di tích Khuôn Tát, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, danh thắng thác Khuôn Tát.

Đặc biệt, đồi Khau Tý là nơi Bác Hồ đặt chân đến và làm việc đầu tiên tại ATK Định Hóa vào tháng 5/1947. Phú Đình cũng là nơi ghi dấu sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam và những bước khởi đầu của ngành điện ảnh, nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam.

Phát huy giá trị di sản, địa phương đang từng bước đa dạng hóa các sản phẩm, hoạt động trải nghiệm, gắn du lịch lịch sử với nông nghiệp và đời sống cộng đồng. Trong 7 tháng của năm 2026, xã ước đón hơn 81.000 lượt khách, với trên 400 đoàn tham quan, học tập và trải nghiệm.

Theo ông Đỗ Văn Thao, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thịnh, du khách đến Phú Đình có thể trải nghiệm tại các đồi chè, tìm hiểu quy trình thu hái, chế biến chè; sử dụng dịch vụ ăn uống, lưu trú, đốt lửa trại... Các hoạt động này giúp Hợp tác xã có thêm nguồn thu, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm chè của địa phương.

Anh Trần Nhật Anh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Phú Đình để lại cho anh ấn tượng bởi không gian yên bình, cảnh quan xanh mát và hệ thống di tích lịch sử phong phú. Anh rất thích cách địa phương kết hợp tham quan các điểm di tích với trải nghiệm đồi chè, tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức những sản phẩm đặc trưng. Những trải nghiệm thực tế như vậy giúp chuyến đi không chỉ có ý nghĩa về lịch sử mà còn gần gũi với đời sống của người dân địa phương.

Xã Phú Đình xác định phát triển du lịch không chỉ nhằm tăng lượng khách mà quan trọng hơn là tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Địa phương khuyến khích các hợp tác xã, hộ dân liên kết phát triển dịch vụ, đưa nông sản và sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách, qua đó mở rộng sinh kế và góp phần giảm nghèo bền vững.

Với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Phú Đình có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa Tày, Sán Chay, Dao, ẩm thực truyền thống và đời sống cộng đồng. Khi du khách lưu trú, sử dụng dịch vụ, thưởng thức ẩm thực và mua nông sản địa phương, giá trị từ sản xuất nông nghiệp có thêm cơ hội được gia tăng.

Một homestay của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng ATK Phú Đình mới được đầu tư xây dựng. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Vui mừng trước những đổi thay của quê hương, cụ Nông Đình Quốc - người có uy tín ở xóm Bản Bắc cho biết, từ xây dựng nông thôn mới đến thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng lòng cùng chính quyền xây dựng quê hương. Trước đây, trong thời kỳ kháng chiến, bà con che chở cho cách mạng thì ngày nay, trong thời kỳ đổi mới, bà con tiếp tục một lòng tin tưởng vào Đảng, vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Phát huy nội lực, nâng cao thu nhập

Xã Phú Đình hiện có 11 xóm, gần 2,9 nghìn hộ với hơn 11,7 nghìn nhân khẩu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục duy trì ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 426ha, trong đó diện tích lúa đạt 408ha, diện tích ngô 18ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 2,3 nghìn tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 3,45 nghìn tấn.

Chăn nuôi phát triển ổn định, với tổng đàn gia súc, gia cầm đạt gần 65 nghìn con. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ đạt khá; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 4,5 tỷ đồng, bằng 82% dự toán năm.

Cùng với phát triển sản xuất, Phú Đình chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính. 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; tỷ lệ người dân sử dụng internet đạt 97%; độ phủ sóng 5G đạt 95%.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Đình Trương Văn Vựng thông tin, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Địa phương chú trọng phát huy giá trị lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Trong sản xuất nông nghiệp, cây chè đang từng bước được nâng cao giá trị nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn và liên kết tiêu thụ.

Ông Đỗ Văn Thao, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thịnh, xóm Đồng Phú cho biết, nhận thấy tiềm năng của cây chè và nhu cầu ngày càng cao đối với sản phẩm an toàn, năm 2019, Hợp tác xã được thành lập với 22 thành viên, hướng tới sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP. Hợp tác xã đã đầu tư nhà máy chế biến khép kín với máy vò chè inox, máy sao chè bằng gas, máy đóng gói hút chân không, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Hiện Hợp tác xã có gần 40ha chè VietGAP, cung cấp khoảng 2 tấn chè búp khô mỗi tháng, tạo việc làm ổn định cho gần 20 lao động với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Hợp tác xã luôn đặt mục tiêu sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường, bảo đảm uy tín với khách hàng và ổn định giá nguyên liệu. Đây là cách giúp người dân tăng thu nhập từ cây chè và xây dựng thương hiệu bền vững. Nơi đây hiện có sản phẩm “Chè Móc câu Phú Đình” đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Nông dân vùng chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap thu hái chè. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Năm 2026, Hợp tác xã tiếp tục xây dựng sản phẩm “Chè đặc sản ATK Phú Đình” tham gia đánh giá, phân hạng OCOP. Những đồi chè xanh không chỉ tạo cảnh quan mà còn trở thành sinh kế quan trọng, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng hàng hóa, an toàn và bền vững.

Chăn nuôi đang trở thành nguồn thu quan trọng của nhiều hộ dân. Gia đình ông Hoàng Thanh Mao, xóm Bản Bắc chỉ từ một trang trại nuôi gà đã mở rộng thành 3 trang trại. Mỗi năm gia đình nuôi gối vụ 3-4 lứa, mỗi lứa cho doanh thu khoảng 100 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, thu nhập đạt khoảng 300 triệu đồng/năm. Mô hình cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn hướng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương.

Kinh tế tập thể tiếp tục được chú trọng. Toàn xã hiện có 4 tổ hợp tác, 6 hợp tác xã và 5 làng nghề chè hoạt động. Cùng với đó, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ từng bước phát triển, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai với sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Trong 5 năm qua, người dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng hạ tầng. Phú Đình đang hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Những kết quả đạt được cho thấy truyền thống đang được chuyển hóa thành động lực phát triển. Phát huy lợi thế về lịch sử, văn hóa, đất đai và con người, Phú Đình tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc, để quê hương cách mạng không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử mà còn trở thành vùng quê năng động, giàu sức sống trong thời kỳ mới./.

Thái Nguyên: Huyện ATK Định Hóa 'thần tốc' xây dựng nông thôn mới Từ năm 2021 đến nay, huyện Định Hóa đã thực hiện đạt và vượt 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu; tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2023 bình quân đạt 13,67%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,2%/năm.