Chặng cuối trên 6 đại công trường vùng biên Đà Nẵng: Sẵn sàng đón học sinh tựu trường

Bất chấp tuyến đường 14D hư hỏng nghiêm trọng và điều kiện khắc nghiệt, hàng nghìn chiến sĩ bộ đội đang chạy nước rút hoàn thiện 6 điểm trường biên giới Đà Nẵng, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Đến giữa tháng 8, tiến độ 6 điểm trường biên giới gồm Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê đã vượt 85%. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan, các nhà thầu đã vượt mọi khó khăn, dồn lực hoàn thiện các dự án trường liên cấp biên giới Đà Nẵng kịp tiến độ đề ra.

Để có được "kỳ tích" này, hàng nghìn công nhân và lực lượng vũ trang đã phải vượt qua vô vàn thử thách. Tuyến Quốc lộ 14D xuống cấp khiến việc vận chuyển vật liệu gian nan; thiếu điện 3 pha; thời tiết vùng biên nắng mưa thất thường;....

Bằng chiến thuật "cuốn chiếu", tinh thần đoàn kết quân dân, các nhà thầu thi công đã biến những bãi đất trống thành các khối nhà kiên cố. Cùng với đó, chính quyền các xã cũng đã tăng tốc triển khai công tác thành lập bộ máy, tổ chức giáo viên và đặc biệt là xếp lớp, vận động học sinh sẵn sàng cho năm học 2026-2027 ngập tràn hy vọng../.