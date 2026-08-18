Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội, lũ trên các sông tại Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa dông kèm lốc sét, mưa đá khả năng xuất hiện ở khu vực Hà Nội trong những giờ tới và lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo đó, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và phát triển trên khu vực các phường, xã Phù Đổng, Thuận An thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Dự báo, từ nay đến khoảng 18 giờ 40 phút ngày 18/8, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Phù Đổng, Thuận An, Gia Lâm, Việt Hưng, Phúc Lợi, Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc...

Sau đó lan sang gây mưa dông cho các khu vực xã, phường lân cận, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ đêm 18/8 đến 21/8, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ trên các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên mức báo động 1-báo động 2; đỉnh lũ ở thượng lưu các sông chính Bắc Bộ, các sông ở Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 1 và trên mức báo động 1; đỉnh lũ hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

"Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên lưu ý.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh Nghệ An và Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh nêu trên, đặc biệt tại các xã, phường: Bắc Lý, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Hùng Chân, Môn Sơn, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Mỹ Lý, Nga My, Nhôn Mai, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tiền Phong (tỉnh Nghệ An).

Đối với tỉnh Quảng Trị gồm các xã, phường: Bắc Trạch, Bố Trạch, Đông Trạch, Hòa Trạch, Phong Nha, Phú Trạch. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 18/8, khu vực các tỉnh Nghệ An và Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to như: Nga My 52,2mm, Châu Phong 50mm (Nghệ An); Vạn Trạch 74,4mm, Liên Trạch 51mm (Quảng Trị);...

Liên quan đến diễn biến mưa, theo Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan, từ chiều tối 18/8 đến đêm 19/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 18/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam của Phú Thọ; từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ chiều 19/8 đến ngày 20/8, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

"Cần đề phòng nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Lê Thị Loan khuyến cáo.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo, từ đêm 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Từ đêm 20/8 đến ngày 21/8, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 18 và ngày 19/8, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2-3,5m. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long gió mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngày 19/9, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3m.

Đêm 18 và ngày 19/8, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7- 8, sóng cao trên 2m.

Đêm 19 và ngày 20/8, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2, riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện ở đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Song Tử Tây có gió Tây Nam giật cấp 7; trạm Phú Quốc có gió giật cấp 8; trạm Côn Đảo có gió giật cấp 7.

Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác./.

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