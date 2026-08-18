Indonesia kích hoạt 9 trung tâm y tế khẩn cấp sau động đất ở Flores

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, một số điểm du lịch nổi tiếng trên đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT), đã tạm thời đóng cửa sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngày 15/8.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), các điểm tạm đóng cửa gồm hang Rangko ở huyện Tây Manggarai, làng truyền thống Wae Rebo ở huyện Manggarai và Vườn quốc gia Kelimutu ở huyện Ende.

Quyết định này nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời tạo điều kiện kiểm tra và khắc phục cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng bởi động đất.

Trong khi đó, Vườn quốc gia Komodo và các điểm du lịch xung quanh Labuan Bajo vẫn hoạt động bình thường, không ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến du khách.

BNPB cho biết qua kiểm tra ban đầu, có 8 điểm du lịch bị thiệt hại mức độ nhẹ, 2 khách sạn và 3 cơ sở homestay bị thiệt hại nặng, trong khi 10 khách sạn và 5 homestay bị thiệt hại nhẹ.

Flores là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Indonesia, thu hút du khách trong nước và quốc tế nhờ cảnh quan núi lửa, biển đảo và hệ thống các điểm đến đặc sắc như Vườn quốc gia Komodo, hồ Kelimutu, làng Wae Rebo và các đảo thuộc vùng ven biển Labuan Bajo.

Đặc biệt, Labuan Bajo là cửa ngõ quan trọng để du khách khám phá Vườn quốc gia Komodo và đã trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Indonesia.

Theo BNPB, công tác bảo đảm an toàn cho du khách và duy trì cơ sở hạ tầng du lịch đang được đặt lên hàng đầu trong quá trình khắc phục hậu quả động đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, BNPB xác nhận 68 người thiệt mạng và 213 người bị thương, trong khi công tác tìm kiếm, thống kê thương vong và thiệt hại tiếp tục được triển khai.

Trong khi đó, số liệu thống kê của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai khu vực (BPBD) NTT ngày 18/8 cho biết gần 19.300 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng, trong đó gần 6.500 ngôi nhà hư hại nặng. Đông Manggarai là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 7.500 ngôi nhà bị hư hại.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là Đông Manggarai, Manggarai và Nagekeo.

Công tác y tế cũng được tăng cường. Bộ Y tế Indonesia đã kích hoạt 9 Trung tâm Điều hành y tế khẩn cấp (HEOC), triển khai các đội quản lý khủng hoảng, đội y tế khẩn cấp và bệnh viện dã chiến.

Chính phủ nước này đặt mục tiêu trong vòng 1 tuần sẽ khôi phục các dịch vụ y tế cơ bản tại các bệnh viện bị ảnh hưởng, ưu tiên cấp cứu chấn thương, sản khoa, nhi khoa và lọc máu.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) ghi nhận đến ngày 18/8 đã xảy ra 2.119 dư chấn, có độ lớn từ 1,3 đến 6,2, trong đó 24 trận có độ lớn trên 5 và 70 trận có thể cảm nhận được.

Cơ quan này tiếp tục khuyến cáo người dân tránh xa những công trình bị hư hại do nguy cơ tiếp tục xảy ra rung chấn./.

Indonesia huy động mạng lưới hậu cần đa phương thức cứu trợ vùng động đất Flores Indonesia huy động đồng bộ máy bay, tàu biển, phương tiện đường bộ và trực thăng để hình thành mạng lưới hậu cần đa phương thức, đưa lương thực và nhu yếu phẩm đến đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara.