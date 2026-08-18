Indonesia huy động mạng lưới hậu cần đa phương thức cứu trợ vùng động đất Flores

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trước địa hình nhiều đảo và một số khu vực bị chia cắt do động đất, nước này đang huy động đồng bộ máy bay, tàu biển, phương tiện đường bộ và trực thăng để hình thành mạng lưới hậu cần đa phương thức, đưa lương thực, nhu yếu phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara.

Ngày 18/8, Bộ Quốc phòng Indonesia tiếp tục vận chuyển 20 tấn hàng cứu trợ tới Đông Nusa Tenggara bằng máy bay vận tải A400M. Trước đó, 7 máy bay vận tải quân sự đã được huy động đưa hơn 100 tấn hàng cứu trợ đến khu vực này.



Cùng ngày, các bếp ăn cộng đồng bắt đầu được triển khai tại những khu vực sơ tán, dự kiến cung cấp khoảng 3.000 suất ăn mỗi ngày, bổ sung cho hoạt động phân phát các gói thực phẩm.



Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) đã thiết lập 2 đầu mối hậu cần tại Labuan Bajo và Maumere để tiếp nhận, tập kết và phân phối hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng. Từ các đầu mối này, hàng hóa được vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau tùy điều kiện giao thông và mức độ khẩn cấp.



Đối với những khu vực bị cô lập hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, trực thăng được huy động để vận chuyển hàng cứu trợ và phục vụ sơ tán, cấp cứu y tế. Hiện tại Labuan Bajo có 6 máy bay, trong khi Maumere có 5 máy bay được bố trí phục vụ các hoạt động ứng phó.



Đường biển cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận các đảo xa, nơi giao thông đường bộ gặp nhiều trở ngại. Các tàu và phà Pelni được huy động để vận chuyển hàng cứu trợ tới những khu vực này.



Tại huyện Tây Manggarai, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 40 phương tiện công vụ để phân phối đợt cứu trợ gồm 42 tấn gạo, 102 tấm bạt, cùng nhiều thùng mì ăn liền cho người dân.



Các tàu và phà Pelni đã được huy động để vận chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực đảo xa khó tiếp cận bằng đường bộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Xã hội Indonesia đồng thời triển khai các gói hỗ trợ hậu cần và tiền mặt, phối hợp với chính quyền địa phương phân phát hàng cứu trợ tại các điểm sơ tán. Hơn 3.500 binh sĩ và cảnh sát được huy động tham gia vận chuyển, phân phối hàng hóa và hỗ trợ mở đường tới những khu vực bị chia cắt.



Trong lĩnh vực y tế, BNPB đã triển khai bệnh viện dã chiến nhằm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh sau khi Bệnh viện Đa khoa Manggarai bị hư hại nặng do động đất.



Theo số liệu cập nhật, trận động đất độ lớn 7,7 độ tại Flores đã khiến 68 người thiệt mạng và 213 người bị thương. Gần 13.000 người phải sơ tán do nhà cửa bị hư hại. Sau trận động đất đã xảy ra hơn 1.600 dư chấn. Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara duy trì tình trạng khẩn cấp trong 14 ngày, đến hết ngày 30/8./.

Động đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 68 Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho hay phần lớn số người thiệt mạng được ghi nhận tại khu vực miền Trung đảo Flores, thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara.

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