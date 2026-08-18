Dịch tiêu chảy bùng phát nghiêm trọng ở Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ít nhất 500 người đã phải nhập viện vì tiêu chảy nặng ở thành phố Yangon của Myanmar kể từ ngày 9/8 đến nay, trong đó 149 người có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với bệnh tả.

Bộ trưởng Xã hội khu vực Yangon, ông Bo Htay cho biết cho đến nay Phòng thí nghiệm Y tế Quốc gia Myanmar đã xác nhận 9 trường hợp nhiễm vi khuẩn tả Vibrio cholerae. Sự bùng phát này làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng tại thành phố lớn nhất của Myanmar, nơi nhiều năm bất ổn đã gây áp lực nặng nề đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác của đất nước.

Ông Bo Htay cho biết thêm hơn 100 bệnh nhân đã phải nhập viện chỉ trong ngày 20/8, nhưng số lượng bệnh nhân nhập viện mới đã giảm kể từ đó. Các cơ quan y tế đang tiến hành giám sát dịch tễ học và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Bệnh tả là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở đường tiêu hoá do vi khuẩn tả Vibrio cholerae gây ra. Bệnh nhân bị tiêu chảy và nôn mửa nghiêm trọng, thường xảy ra sau khi ăn uống thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm. Nếu không được điều trị và bù nước kịp thời, các trường hợp nặng có thể tử vong trong vòng vài giờ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi bệnh tả là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu và cho rằng sự lây lan của bệnh này có liên quan đến việc thiếu tiếp cận với nước sạch, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe./.

WHO đánh giá nguy cơ bùng phát dịch tả trên toàn cầu rất cao WHO cho biết thế giới đang đối mặt với sự bùng phát nghiêm trọng của đợt dịch tả thứ 7 kể từ giữa năm 2021 với nhiều đợt bùng phát xảy ra cùng lúc ở nhiều quốc gia và tỷ lệ tử vong cao đáng lo ngại.