207 điểm sạt lở ở Cần Thơ chưa có nguồn vốn để gia cố

Cần Thơ hiện có 207 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 17.736m chưa có nguồn vốn để gia cố, khắc phục; trong đó có 8 điểm đặc biệt cấp bách đã được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Tổng kinh phí cần thiết để xử lý các điểm sạt lở này khoảng 1.571 tỷ đồng.

Thông tin được ghi nhận tại buổi làm việc của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ về công tác quản lý, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035, diễn ra chiều 18/8.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đánh giá công tác ứng phó, xử lý sạt lở tại Cần Thơ đã có những chuyển biến tích cực. Chính quyền địa phương và người dân đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, qua đó bước đầu kiểm soát tình hình. Nhiều vị trí sạt lở được khắc phục, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, ổn định đời sống người dân.

Tuy nhiên, trước diễn biến còn phức tạp, ông Nguyễn Văn Tiến cho rằng thành phố cần thực hiện đồng thời các giải pháp công trình và phi công trình. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ bờ, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, nâng cao khả năng ứng phó tại cộng đồng.

Đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở cao nhưng chưa đủ điều kiện đầu tư công trình bảo vệ, cần quản lý chặt chẽ, hạn chế phát sinh thêm các hoạt động làm gia tăng rủi ro. Về lâu dài, thành phố cần từng bước di dời người dân ra khỏi những khu vực thực sự nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ông Tiến cũng đề nghị Phòng Kiểm soát an toàn thiên tai thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khẩn trương cập nhật hình ảnh thực tế tại các điểm sạt lở lên hệ thống Bản đồ sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển. Việc cập nhật thường xuyên sẽ hỗ trợ công tác theo dõi, cảnh báo và quản lý, đồng thời tạo cơ sở để đánh giá mức độ nguy hiểm của từng khu vực.

Đối với Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Tiến đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai Nghị quyết số 166/NQ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ. Kế hoạch cần phân định rõ những nhiệm vụ phải thực hiện ngay, các công trình cần ưu tiên và nguồn lực thực hiện, gồm ngân sách địa phương cũng như nguồn hỗ trợ từ Trung ương.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến nay, địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 272 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài trên 34.452m. Sạt lở đã làm 10 căn nhà bị cuốn hoàn toàn xuống sông, hơn 70 căn nhà khác bị ảnh hưởng; nhiều tuyến điện, nước phải di dời vào phía trong. Một số khu vực giao thông nông thôn bị chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa.

Tổng nhu cầu kinh phí để gia cố, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn thành phố khoảng 1.618 tỷ đồng.

Trong năm 2026, từ nguồn chi thường xuyên, gồm vốn sự nghiệp do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý, vốn phân cấp cho cấp xã và Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố, Cần Thơ đã bố trí hơn 47,3 tỷ đồng để xử lý 65 điểm sạt lở, với tổng chiều dài được gia cố hơn 11.786m.

Dù đã triển khai khắc phục một số vị trí, khối lượng sạt lở cần xử lý vẫn rất lớn. Thành phố còn khoảng 207 điểm sạt lở bờ sông, chiều dài khoảng 17.736 m, cần nguồn vốn khoảng 1.571 tỷ đồng. Hiện các điểm này chưa được bố trí kinh phí để triển khai gia cố.

Trong số đó, 8 điểm được xác định rất cấp bách, có tổng chiều dài khoảng 9.548 m và nhu cầu kinh phí khoảng 1.296 tỷ đồng. Đây là những vị trí đã được tham mưu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở bờ sông, cần được ưu tiên xử lý trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đã kiến nghị bố trí khoảng 1.296 tỷ đồng để xử lý 8 điểm sạt lở cấp bách trong giai đoạn 2026-2027. Các vị trí này nằm tại các xã Đại Hải, Cù Lao Dung, Thạnh Xuân, Vĩnh Trinh, Thạnh Hòa và Châu Thành.

Đối với 199 điểm sạt lở còn lại, tổng chiều dài khoảng 13.118 m, thành phố kiến nghị bố trí khoảng 274,383 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ 20 xã, phường ven sông Hậu chịu ảnh hưởng nặng. Nguồn vốn nhằm giúp các địa phương xử lý ngay những vị trí xung yếu, khôi phục giao thông, bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt và giao thương hàng hóa của người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ địa phương triển khai các công trình khẩn cấp nhằm sớm xử lý những điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư và hạ tầng.

Dự kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ bố trí cho Cần Thơ khoảng 6.100 tỷ đồng để thực hiện 5 tuyến kè chống sạt lở tại bờ sông Cần Thơ, Trà Nóc, Bình Thủy, Ô Môn và 6 tuyến giao thông. Các công trình dự kiến do Ban Quản lý dự án công trình giao thông, nông nghiệp làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chi cục Thủy lợi tiếp tục rà soát, xác định cụ thể những công trình thực sự khẩn cấp để tập trung nguồn lực, tránh dàn trải trong điều kiện nhu cầu đầu tư phòng, chống thiên tai rất lớn.

Bên cạnh xử lý sạt lở, ông Nguyễn Hoàng Anh cho rằng Cần Thơ cần được quan tâm đầu tư khép kín tuyến đê biển Vĩnh Châu nhằm nâng cao khả năng chủ động ứng phó thiên tai và xâm nhập mặn.

Điểm sạt lở bờ sông ở xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ khiến giao thông qua khu vực dân cư bị chia cắt. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Về nguy cơ xâm nhập mặn, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết lượng mưa trên địa bàn đến thời điểm hiện tại tương đối thấp. Trong điều kiện hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện, nguy cơ xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2027 được dự báo là vấn đề cần đặc biệt lưu ý, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp.

Từ thực tế này, việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 166/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 23/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thực hiện Kết luận số 26-KL/TW cần được đặt trong quy hoạch tổng thể của toàn ngành. Các giải pháp phải có tính liên kết, đồng bộ và hướng đến khả năng ứng phó lâu dài với sạt lở, sụt lún, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn.

Thành phố hiện đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 166/NQ-CP và Chương trình số 28-CTr/TU. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các cơ quan liên quan tham mưu lộ trình khắc phục sớm các điểm sạt lở; Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương về lộ trình này./.

Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở ở 4 xã, phường Việc công bố tình huống khẩn cấp tại 4 xã, phường cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng sạt lở trên địa bàn Cần Thơ, không chỉ tập trung tại các tuyến sông mà còn diễn ra tại khu vực ven biển.