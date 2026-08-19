Bỉ nỗ lực khoanh vùng đám cháy rừng lớn nhất trong hơn một thế kỷ

Ngày 18/8, Lực lượng cứu hỏa Bỉ tiếp tục chạy đua với thời gian để khoanh vùng đám cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens, trong bối cảnh các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện và gió mạnh đe dọa đẩy lửa về phía biên giới Đức. Hai lính cứu hỏa đã phải nhập viện do ngộ độc khí carbon monoxide (CO).



Giới chức vùng Wallonia cho biết diện tích bị thiêu rụi hiện vẫn khoảng 3.000 ha.

Lực lượng cứu hỏa đang khẩn trương hoàn tất các vành đai ngăn lửa ở phía Bắc và phía Đông bằng cách dọn dẹp vật liệu dễ bắt lửa và đốn hạ cây cối nhằm ngăn đám cháy lan rộng.

Nhà chức trách cảnh báo gió mạnh hơn có thể khiến ngọn lửa vượt qua các vành đai ngăn lửa, từ đó đe dọa những khu rừng cây lá kim trên lãnh thổ Đức.



Mưa và độ ẩm tăng đã góp phần kìm hãm đám cháy, song chưa đủ để dập tắt các đám than bùn âm ỉ. Đây cũng là nguyên nhân khiến lượng khí độc, trong đó có CO, tiếp tục phát tán. Hai lính cứu hỏa bị ngộ độc CO hiện trong tình trạng ổn định.



Công tác chữa cháy đặc biệt khó khăn do địa hình High Fens gồm các vùng đất than bùn, đồng hoang và rừng thông, trong đó nhiều khu vực không thể tiếp cận bằng xe chữa cháy hạng nặng.

Lực lượng chức năng đã phải dọn vật liệu dễ cháy, chặt cây và tạo các đường ngăn lửa để ngăn đám cháy lan rộng.



Đám cháy bùng phát trong khu bảo tồn High Fens, khu vực từng hứng chịu một vụ cháy lớn vào năm 1911. Với diện tích khoảng 3.000 ha bị ảnh hưởng, đây được xem là vụ cháy rừng lớn nhất tại Bỉ trong hơn một thế kỷ qua.



Khói từ đám cháy đã lan qua biên giới, ảnh hưởng tới chất lượng không khí tại các khu vực lân cận. Luxembourg ngày 17/8 ghi nhận nồng độ bụi mịn PM10 vượt giới hạn hằng ngày.

Khói từ cháy rừng cũng lan tới miền Đông Bắc nước Pháp, buộc giới chức địa phương phát cảnh báo ô nhiễm không khí.



Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Bernard Quintin cảnh báo ngay cả khi đám cháy được khống chế, việc tưới nước và làm ẩm khu vực bị ảnh hưởng để ngăn lửa bùng phát trở lại có thể kéo dài nhiều tuần.

Ủy ban Nội vụ Hạ viện Bỉ dự kiến họp bất thường ngày 20/8 để ông Quintin trả lời chất vấn về công tác ứng phó với thảm họa này.



Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang trải qua mùa Hè nóng và khô bất thường, với các đám cháy rừng lớn hoành hành tại Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.



Cùng ngày, Hiệp hội Nông dân Đức (DBV) dự báo sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm nay sẽ giảm 7% do nhiều tháng hạn hán và các đợt nắng nóng gay gắt.



Theo DBV, sản lượng ngũ cốc của Đức năm nay dự kiến đạt 41,9 triệu tấn, thấp hơn 1,5% so với mức bình quân 42,5 triệu tấn trong 5 năm qua.

Chủ tịch DBV Joachim Rukwied cho biết mùa Xuân khô hạn bất thường và đợt nắng nóng xảy ra vào nửa cuối tháng 6 là những yếu tố chính khiến sản lượng năm nay được dự báo ở mức dưới trung bình.



Đức cũng như nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua mùa Hè với nhiệt độ cao kỷ lục và lượng mưa hạn chế, khiến mực nước sông xuống thấp và nhiều khu vực nông thôn khô hạn.



Khó khăn của nông dân Đức còn gia tăng do chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung dầu mỏ và một số nguyên liệu thô trên toàn cầu thiếu hụt do tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Tình trạng này đẩy giá nhiên liệu diesel, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng cao.



Ông Rukwied kêu gọi Chính phủ Đức triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho nông dân, trong đó có việc chi trả sớm các khoản trợ cấp nông nghiệp, tăng hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động mua phân bón và giảm thuế nhiên liệu diesel.



Không chỉ ngũ cốc, sản lượng táo của Đức cũng được dự báo giảm mạnh do thời tiết khô nóng.

Theo báo cáo công bố cùng ngày của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, sản lượng táo năm nay dự kiến giảm 17,9% so với vụ mùa đặc biệt bội thu năm ngoái và thấp hơn 5,4% so với mức bình quân của 10 năm qua.



Táo là loại cây ăn quả được thu hoạch phổ biến nhất tại Đức. Cơ quan thống kê cho biết sản lượng giảm do các đợt nắng nóng liên tiếp và tình trạng khô hạn kéo dài trong mùa Xuân và mùa Hè năm nay. Nhiều quả táo đã rụng sớm, không phát triển đầy đủ kích thước hoặc bị cháy nắng./.

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

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