Nhật Bản bắt đầu loại bỏ nhiên liệu đã qua sử dụng tại nhà máy điện Fukushima

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 17/8 cho biết đã bắt đầu đưa các cụm nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng có mức phóng xạ cao ra khỏi bể chứa của lò phản ứng số 2 tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1.



Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, TEPCO đã đưa 7 trong tổng số 587 cụm nhiên liệu đã qua sử dụng ra khỏi bể chứa và chuyển đến bể lưu trữ chung trong khuôn viên nhà máy, nơi được đánh giá an toàn hơn. Công ty đặt mục tiêu hoàn tất việc di dời toàn bộ số nhiên liệu này vào cuối năm tài chính 2028.



Trước đó, trong tháng 7/2026, TEPCO đã hoàn tất việc đưa 28 cụm nhiên liệu hạt nhân chưa qua sử dụng, có mức độ rủi ro thấp hơn, ra khỏi cùng bể chứa.

Công việc vận chuyển nhiên liệu đã qua sử dụng được bắt đầu từ tháng 6.

Các chuyên gia TEPCO sử dụng cần cẩu điều khiển từ xa để đưa từng cụm nhiên liệu vào các thùng chứa chuyên dụng (cask) ngay trong bể chứa.

Khi thùng chứa được nạp đầy, cần cẩu sẽ đưa thùng ra khỏi tòa nhà lò phản ứng, đặt lên xe chuyên dụng và vận chuyển đến bể lưu trữ chung.



Hoạt động di dời sẽ tạm dừng từ tháng 10 để kiểm tra cơ sở vật chất và bảo đảm đủ chỗ trống tại bể lưu trữ chung.



Nhà máy Fukushima số 1 bị hư hại nghiêm trọng trong thảm họa động đất và sóng thần tháng 3/2011. TEPCO đã hoàn tất việc đưa nhiên liệu ra khỏi các lò phản ứng số 3 và số 4. Việc tháo dỡ nhiên liệu tại lò phản ứng số 1 dự kiến bắt đầu trong năm tài chính 2027 hoặc 2028./.

Nhật Bản tiếp tục tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân tại Nhà máy Fukushima số 1 TEPCO cho biết các công nhân đã điều khiển từ xa cần cẩu chuyên dụng để đưa các thanh nhiên liệu hạt nhân chưa sử dụng vào thùng chứa kim loại và vận chuyển đến một cơ sở làm mát tiên tiến hơn.

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