Australia tạm dừng cấp thị thực lao động kỳ nghỉ cho 24 quốc gia

Ngày 18/8, Bộ Nội vụ Australia đã cập nhật thông báo tạm dừng tiếp nhận đơn xin cấp thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday Maker - WHM) thuộc phân nhánh (subclass) 462 đối với công dân đến từ 24 quốc gia, nhằm kiểm soát đà tăng trưởng nhập cư và tái cấu trúc chương trình di trú theo hướng bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, quyết định trên áp dụng cho 24/29 quốc gia thuộc phân nhánh thị thực 462, trong đó có các thị trường có hạn ngạch lớn như Indonesia, Argentina, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Bộ Nội vụ Australia giải thích biện pháp tạm hoãn này được kích hoạt khi số lượng đơn đăng ký tiệm cận mức trần hạn ngạch hằng năm, hoặc nhằm hỗ trợ các định hướng điều chỉnh chính sách di cư của chính phủ.

Hiện chỉ có 5 quốc gia tiếp tục được tiếp nhận hồ sơ. Trong số đó, San Marino và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi nước có hạn ngạch 100 suất theo cơ chế nộp đơn trực tiếp theo thứ tự thời gian.

Ba nước còn lại là Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam áp dụng hình thức bốc thăm (ballot) để phân bổ cơ hội nộp hồ sơ. Như vậy, biện pháp tạm dừng tiếp nhận phân nhánh thị thực 462 hiện không áp dụng đối với Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Sydney, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke xác nhận tiến độ xử lý hồ sơ thị thực lao động kỳ nghỉ đang được triển khai chậm hơn so với trước.

Theo giới phân tích, đây là động thái cụ thể của Chính phủ Australia nhằm giảm lượng nhập cư ròng (NOM) và siết chặt các luồng lao động nước ngoài ngắn hạn.

Chương trình WHM của Australia được triển khai từ năm 1975 nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và hỗ trợ nguồn nhân lực ngắn hạn.

Chương trình gồm hai phân nhánh chính: phân nhánh 417 không giới hạn hạn ngạch áp dụng cho 19 quốc gia đối tác (như Canada, Pháp, Nhật Bản, Anh) và phân nhánh 462 áp dụng cho 29 quốc gia có giới hạn hạn ngạch hằng năm.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Australia, tính đến ngày 30/6/2025, có 206.187 lao động kỳ nghỉ đang lưu trú tại nước này.

Động thái đột ngột của Chính phủ Australia đang thu hút sự chú ý lớn từ ngành nông nghiệp và du lịch.

Theo Hiệp hội Du lịch Balô và Thanh niên Australia (BYTAP, Backpacker and Youth Tourism Panel), lực lượng lao động kỳ nghỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân công mùa vụ tại các vùng nông thôn.

Dữ liệu từ Cơ quan Du lịch Australia cho thấy nhóm lao động này từng đóng góp 3,2 tỷ AUD (khoảng 2,1 tỷ USD) cho nền kinh tế, trong đó ít nhất 726 triệu AUD được chi tiêu trực tiếp tại các vùng sâu vùng xa.

Giới chuyên gia cảnh báo việc chậm trễ xử lý hoặc tạm dừng cấp thị thực không chỉ gây tồn đọng hồ sơ và bất lợi cho người đăng ký, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn cung lao động phục vụ chuỗi cung ứng nông sản và đà phục hồi du lịch của Australia trong thời gian tới./.

Australia ưu đãi lệ phí thị thực du học sinh cho công dân Việt Nam và ASEAN Australia tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi đối với công dân các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, thể hiện định hướng thu hút sinh viên và nhân lực chất lượng cao từ khu vực.

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